床蝨｜酒店鄰房用殺蟲劑煙霧滅床蝨 英國夫婦中一氧化碳死亡

南韓最近床蝨爆發惹來關注，大家滅蝨時也要注意安全，先看清楚使用說明。英國一對夫婦2018年在埃及紅海一個豪華度假村離奇死去，原來與床蝨有關。英國死因聆訊日前指，他們是因為鄰房滋生床蝨，並用一種叫「Lambda」滅蝨劑的煙霧滅床蝨，導致兩人吸入一氧化碳(carbon monoxide)中毒死亡。一些發展中國家，有時Lambda會以二氯甲烷(dichloromethane)稀釋使用，可導致人體吸入一氧化碳。專家指，只要與暴露有關物質10小時，已足夠一氧化碳中毒。

事發在2018年8月，報道指床蝨滋生的房間與死者John Cooper和妻子Susan所住房間有一道相連的門，那道門在滅床蝨時以紙膠帶封實門邊位。他們晚上返回酒店，翌日被女兒發現兩人嚴重不適。69歲的Cooper當場死亡，63歲妻子Susan則送院搶救不治。與他們一起到埃及度假的女兒Kelly Ormerod說，至今仍難以理解健康的父母為何會死亡，「這不應發生」。