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國際
2023-11-12 22:50:23

床蝨｜酒店鄰房用殺蟲劑煙霧滅床蝨 英國夫婦中一氧化碳死亡

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床蝨

床蝨｜John Cooper和妻子Susan一氧化碳中毒死亡，死因庭認為與鄰房用滅蟲劑滅蝨有關。(互聯網)

南韓最近床蝨爆發惹來關注，大家滅蝨時也要注意安全，先看清楚使用說明。英國一對夫婦2018年在埃及紅海一個豪華度假村離奇死去，原來與床蝨有關。英國死因聆訊日前指，他們是因為鄰房滋生床蝨，並用一種叫「Lambda」滅蝨劑的煙霧滅床蝨，導致兩人吸入一氧化碳(carbon monoxide)中毒死亡。一些發展中國家，有時Lambda會以二氯甲烷(dichloromethane)稀釋使用，可導致人體吸入一氧化碳。專家指，只要與暴露有關物質10小時，已足夠一氧化碳中毒。

事發在2018年8月，報道指床蝨滋生的房間與死者John Cooper和妻子Susan所住房間有一道相連的門，那道門在滅床蝨時以紙膠帶封實門邊位。他們晚上返回酒店，翌日被女兒發現兩人嚴重不適。69歲的Cooper當場死亡，63歲妻子Susan則送院搶救不治。與他們一起到埃及度假的女兒Kelly Ormerod說，至今仍難以理解健康的父母為何會死亡，「這不應發生」。

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床蝨｜酒店午膳滅蝨   兩人晚上回房遇死神

初時大家對兩人死因毫無頭緒，但一名德國遊客作證時稱，那間滋生床蝨的房間在午膳時間時用了殺蟲劑滅蝨。作證的專家則稱，於Cooper夫婦血液樣本發現一氧化碳。內政部病理學家Charles Wilson指出，Cooper死於一氧化碳中毒和心臟病，而Susan則是於一氧化碳中毒。Wilson指，一氧化碳是一種常見於環境的有毒氣體，像Cooper有心血管疾病的人，更難以忍受一氧化碳中毒。

Cooper和Susan與女兒Kelly和孫女一同到埃及度假，事發那天是一家度假的第8天。Kelly指，女兒當時12歲，原睡在外祖父母房間一張單人床，但那天晚上因聞到一陣臭的酵母味感到不適。Cooper遂於凌晨1時送孫女回女兒房間，孫女因此逃過一劫。因父母沒有現身食早餐，Kelly到房間找他們，父親開門時說：「我感到非常不舒服。」並乾嘔，倒坐於床的一角。母親則在床上不舒服呻吟，她的頭髮和房間周圍有嘔吐物，Kelly亦嗅到「很強烈的怪味」。當兩名醫生召叫到房間時，父親已呼吸困難，眼神呆滯。醫生立即為他做心肺復甦法，惜救不回他。母親則送到酒店的診所，那時已神志不清。據悉，Susan於4小時後才送到醫院，或延誤了她的救治。

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