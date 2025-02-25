底褲男疑逃避捉姦　如泰山攀爬電纜半空吊吊揈(有片)

印尼網路近日瘋傳一段影片，一名幾乎全裸、合身只穿一條內褲的男子，在眾目睽睽下於一間酒店的平台跳來跳去，更一度如「泰山」攀爬電線與電線桿，引來大批街坊圍觀，懷疑男子為逃避「捉姦」而出此下策。

綜合報道，事件發生於上周一(17日)在東南蘇拉威西地區。網上影片顯示，一名男子從一棟建築物爬出二樓平台逃跑，他身上僅穿一條藍色內褲，他在邊沿觀察附近環境後，突然助跑約十數米，躍出平台，用手抓住與對面建築物之間的電纜，之後如「泰山」一樣，將電纜視為藤蔓，吊在半空，一手一手的向前爬，懶理地面大批途人圍觀，或拍照或拍片，逕自借助腳部或身體擺動以爬到電線桿，他未有返回地面，而是攀至建築物狹窄的平台繼續步行，直至懷疑失足墮下，眾人見狀立刻上前查看。影片在此結束。