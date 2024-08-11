度假村池邊酒吧喝下飲品失去意識 兩女疑遭落藥後續更恐怖

美國兩女大學生本月初去墨西哥坎昆(Cancun)度假差點掉命。據悉，兩人在一個度假村池邊酒吧喝下飲品，2分鐘內突然垂下頭失去意識。其中一人更出現抽搐，嚇壞同行的人，送到一間私家醫院搶救，醫生認為她遭落藥，期間說要轉送到其他地方照磁力共振掃描，但其男友堅拒，害怕她遭人口販賣。
20歲的Zara Hull與男友Jack Snider，以及同是大學生的女友人Kaylie Pitze於本月2日於坎昆度假，Snider的母親在社交網提及兒子與女友的可怕經歷，希望大家到外地旅遊時提高警覺。Pitze的反應沒有那麼嚴重毋須住院，但也不適了一天。據悉，Hull入院後一整晚出現抽搐，醫生為她插喉，又給了她大量藥。翌日，Snider發現女友駁上呼吸機，醫生還說須轉送去他處照磁力共振掃描，他拒絕並稱會讓女友出院。
懷疑飲品裡遭落毒品「芬太尼」
Snider覺得事件像是一個陰謀，轉送期間女友可能遭遇人口販賣，或是遭摘去器官。Snider母親說，她的兒子也可能遇上不測，甚至遭殺害。她又透露，兒子給了院方200美元(約1,560港元)，住進醫院2樓一間可上鎖的房間，整晚都不敢睡，擔心會遭謀害。醫院原先要求付錢才讓Hull出院，又說搭醫療飛機回美國要付2.6萬美元(約20萬港元)。最後Snider等租到私人飛機回美國。
回到美國後，醫生不確定Hull是否遭落藥，也找不出致病原因，即使她出現最少18次抽搐。Snider等人懷疑她與Pitze的飲品遭落了鴉片類藥物芬太尼。墨西哥是芬太尼製造地，毒犯將其販運到美國。不過，一切都是眾人的猜測，落藥和企圖販運人口等想法無法獲得證實。