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國際
2023-11-08 13:03:00

座頭鯨母子迷路慌張兜圈　海豚群竟現身帶路(有片)

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座頭鯨母子迷路慌張兜圈，海豚群竟現身帶路。(FB)

座頭鯨母子迷路慌張兜圈，海豚群竟現身帶路。(FB)

海豚是聰明且高度社會化的哺乳類動物，行徑每每出人意表。有海豚探索中心早前就拍攝到海上一對似乎迷路的座頭鯨母子，牠們當時正慌張地亂竄兜圈，一群海豚卻突然出現，更主動擔任嚮導開路，協助這對母子返回鯨魚的遷徙路線，海豚的行為令專家都不禁驚歎。

綜合報道，澳洲斑伯利海豚探索中心(Dolphin Discovery Centre, Bunbury)1018日接獲民眾通報，表示貝克海灘(Back Beach)有虎鯨等生物出沒，同時當地的公園與野生動物管理局(Parks and Wildlife Service)亦觀測到附近海域疑似有鯨群遇險的狀況，探索中心立刻派遣無人機到海上查看，結果拍到的生物其實並非虎鯨，而是一對座頭鯨母子，由於母座頭鯨擁有黑白色，因此被民眾誤認為虎鯨。

座頭鯨母子似乎離隊迷路，正漫無目的地繞圈。(FB) 突然有一群海豚出現，並為這對母子帶路。(FB) 座頭鯨母子被引領至鯨魚每年由西澳海岸前往南極洲的慣常遷徙路線，繼續上路。(FB) 座頭鯨母子被引領至鯨魚每年由西澳海岸前往南極洲的慣常遷徙路線，繼續上路。(FB)

專家：海豚群帶路情況很罕見

不過，這對母子似乎離隊迷路，牠們正漫無目的地繞圈，並非常接近海岸，突然有一群海豚出現，並為這對母子帶路。影片顯示，這群海豚擔任了座頭鯨母子的引路者，帶領牠們游至鯨魚每年由西澳海岸前往南極洲的慣常遷徙路線，繼續上路。探索中心研究人員表示，雖然之前也有海豚幫助座頭鯨的案例，但一群海豚幫助帶路的狀況則是很罕見。

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