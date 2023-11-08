座頭鯨母子迷路慌張兜圈　海豚群竟現身帶路(有片)

海豚是聰明且高度社會化的哺乳類動物，行徑每每出人意表。有海豚探索中心早前就拍攝到海上一對似乎迷路的座頭鯨母子，牠們當時正慌張地亂竄兜圈，一群海豚卻突然出現，更主動擔任嚮導開路，協助這對母子返回鯨魚的遷徙路線，海豚的行為令專家都不禁驚歎。

綜合報道，澳洲斑伯利海豚探索中心(Dolphin Discovery Centre, Bunbury)在10月18日接獲民眾通報，表示貝克海灘(Back Beach)有虎鯨等生物出沒，同時當地的公園與野生動物管理局(Parks and Wildlife Service)亦觀測到附近海域疑似有鯨群遇險的狀況，探索中心立刻派遣無人機到海上查看，結果拍到的生物其實並非虎鯨，而是一對座頭鯨母子，由於母座頭鯨擁有黑白色，因此被民眾誤認為虎鯨。