座頭鯨母子迷路慌張兜圈　海豚群竟現身帶路(有片)

海豚是聰明且高度社會化的哺乳類動物，行徑每每出人意表。有海豚探索中心早前就拍攝到海上一對似乎迷路的座頭鯨母子，牠們當時正慌張地亂竄兜圈，一群海豚卻突然出現，更主動擔任嚮導開路，協助這對母子返回鯨魚的遷徙路線，海豚的行為令專家都不禁驚歎。
綜合報道，澳洲斑伯利海豚探索中心(Dolphin Discovery Centre, Bunbury)在10月18日接獲民眾通報，表示貝克海灘(Back Beach)有虎鯨等生物出沒，同時當地的公園與野生動物管理局(Parks and Wildlife Service)亦觀測到附近海域疑似有鯨群遇險的狀況，探索中心立刻派遣無人機到海上查看，結果拍到的生物其實並非虎鯨，而是一對座頭鯨母子，由於母座頭鯨擁有黑白色，因此被民眾誤認為虎鯨。
專家：海豚群帶路情況很罕見
不過，這對母子似乎離隊迷路，牠們正漫無目的地繞圈，並非常接近海岸，突然有一群海豚出現，並為這對母子帶路。影片顯示，這群海豚擔任了座頭鯨母子的引路者，帶領牠們游至鯨魚每年由西澳海岸前往南極洲的慣常遷徙路線，繼續上路。探索中心研究人員表示，雖然之前也有海豚幫助座頭鯨的案例，但一群海豚幫助帶路的狀況則是很罕見。