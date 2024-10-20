座頭鯨遭超速渡輪猛撞削上顎 噴血掙扎痛極窒息亡(有片慎入)

又是人類的禍害……南太平洋法屬玻里尼西亞(French Polynesia)的最大島嶼大溪地(Tahiti)，近日發生令人心痛的恐怖意外，一條座頭鯨遭超速行駛的渡輪猛撞致大片上顎削去，從影片可見，牠負傷在海中來回游動，似在痛苦掙扎，大量鮮血不停從頭部側邊的傷口流出，染紅海底。救援組織指，座頭鯨因重傷無法游到水面呼吸，數小時後在海裡窒息死亡。
座頭鯨經歷數小時痛苦掙扎
英國《每日郵報》報道，遇害的年輕雌性座頭鯨名為「甜心女孩」(Sweet Girl)，事發於本月8日，地點為大溪地一處港口附近水域，一艘渡輪以30海里的高速駛離港口，遠超過5海里的船速限制，途中迎面撞到「甜心女孩」，導致牠斷掉大片上顎、身受重傷，經歷數小時痛苦後死亡。
座頭鯨窒息 慢慢沉入海底
海洋保育組織Mata Tohora創辦人貝尼特(Agnès Benet)表示，他們當日上午9時50分左右接報後即趕往現場，但「甜心女孩」不久便死亡，相信牠因顎骨嚴重受創及骨折致大量失血，因被撞重傷後無法浮出水面，最終在水裡窒息，慢慢沉入海底。
野生動物保護組織Sea Shepherd發布潛水員拍攝的影片，可見座頭鯨上顎被切掉，頭部側邊的傷口不斷噴出大量鮮血，試圖浮上水面時在水中劃出血痕、染紅海水，影片還錄下牠的叫聲。
「人類要為座頭鯨之死負責」
動物保護組織強烈譴責涉事渡輪對座頭鯨造成致命傷害，Mata Tohora與Sea Shepherd已向大溪地政府提出投訴，要求展開刑事調查。
海底攝影師摩爾(Rachel Moore)在社交平台發文，痛心表示事發前4天才見過「甜心女孩」，「牠被殘忍毀容，忍受幾個小時的痛苦與折磨」，「我還是不敢相信這種事會發生在牠身上，牠對人類表現出那麼多善意與好奇，不該受到這樣的對待，人類要為牠的死負責」。
觀鯨為大溪地帶來收入
報道指，目前全球約有8萬條座頭鯨，其中約3,200條在大溪地一帶海域生活，觀鯨是當地重要經濟收入來源。為加強保護鯨魚，政府今年4月起實施新法例，規定觀鯨船須與鯨魚保持330呎安全距離，泳客亦須與鯨魚保持50呎距離。