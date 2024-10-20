座頭鯨遭超速渡輪猛撞削上顎 噴血掙扎痛極窒息亡(有片慎入)

又是人類的禍害……南太平洋法屬玻里尼西亞(French Polynesia)的最大島嶼大溪地(Tahiti)，近日發生令人心痛的恐怖意外，一條座頭鯨遭超速行駛的渡輪猛撞致大片上顎削去，從影片可見，牠負傷在海中來回游動，似在痛苦掙扎，大量鮮血不停從頭部側邊的傷口流出，染紅海底。救援組織指，座頭鯨因重傷無法游到水面呼吸，數小時後在海裡窒息死亡。

座頭鯨經歷數小時痛苦掙扎

英國《每日郵報》報道，遇害的年輕雌性座頭鯨名為「甜心女孩」(Sweet Girl)，事發於本月8日，地點為大溪地一處港口附近水域，一艘渡輪以30海里的高速駛離港口，遠超過5海里的船速限制，途中迎面撞到「甜心女孩」，導致牠斷掉大片上顎、身受重傷，經歷數小時痛苦後死亡。

座頭鯨窒息 慢慢沉入海底

海洋保育組織Mata Tohora創辦人貝尼特(Agnès Benet)表示，他們當日上午9時50分左右接報後即趕往現場，但「甜心女孩」不久便死亡，相信牠因顎骨嚴重受創及骨折致大量失血，因被撞重傷後無法浮出水面，最終在水裡窒息，慢慢沉入海底。

野生動物保護組織Sea Shepherd發布潛水員拍攝的影片，可見座頭鯨上顎被切掉，頭部側邊的傷口不斷噴出大量鮮血，試圖浮上水面時在水中劃出血痕、染紅海水，影片還錄下牠的叫聲。