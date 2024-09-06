庸醫割包皮切去嬰兒陰莖　揭執照被吊銷仍開刀兼涉害6命

在天主教、回教等一些宗教，會替剛出生的小男嬰行「割禮」儀式，也就是俗稱的割包皮，但所有手術均有一定風險。美國佛羅里達州一名婦科男醫生為一名男嬰進行割包皮手術期間，竟然意外把他的陰莖切掉三分之一，讓雙親氣得告上法院。經調查更發現，這名醫生在手術前10日已被吊銷執照，還涉及14宗醫療疏失官司、造成6名病者喪命。

綜合報道，事件發生在2021年，婦科醫生Berto Lopez當時為一名男嬰割包皮，但意外切掉男嬰的陰莖，用了45分鐘止血，事發後還向男嬰家人訛稱出血是正常情況。男嬰父母見男嬰狀況有異，隔天將他帶到急診室，並轉至兒童泌尿科，當時的醫生對男嬰情況感到震驚，根據原告的律師Gary Cohen形容男嬰在手術後傷口呈現出血、結痂。