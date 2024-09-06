庸醫割包皮切去嬰兒陰莖　揭執照被吊銷仍開刀兼涉害6命

在天主教、回教等一些宗教，會替剛出生的小男嬰行「割禮」儀式，也就是俗稱的割包皮，但所有手術均有一定風險。美國佛羅里達州一名婦科男醫生為一名男嬰進行割包皮手術期間，竟然意外把他的陰莖切掉三分之一，讓雙親氣得告上法院。經調查更發現，這名醫生在手術前10日已被吊銷執照，還涉及14宗醫療疏失官司、造成6名病者喪命。
綜合報道，事件發生在2021年，婦科醫生Berto Lopez當時為一名男嬰割包皮，但意外切掉男嬰的陰莖，用了45分鐘止血，事發後還向男嬰家人訛稱出血是正常情況。男嬰父母見男嬰狀況有異，隔天將他帶到急診室，並轉至兒童泌尿科，當時的醫生對男嬰情況感到震驚，根據原告的律師Gary Cohen形容男嬰在手術後傷口呈現出血、結痂。
男童父親：兒子幾年之內就會意識到自己的不同
男童現在已經3歲，他因為這段經歷飽受精神創傷，男童的父親提控Berto Lopez，並指：「無論你做甚麼，這傷口永遠不會癒合，即使有錢去做些甚麼，也沒有重建手術可以解決。他(男童)現在還未長大，尚未意識到自己的不同，但幾年之內就會意識到」。Berto Lopez就案件，於7月被法官裁定敗訴，上月27日被判賠償1億美元(約7.8億港元)。
當地有報道指，Berto Lopez在棕櫚灘執業長達33年，但他涉及至少14宗醫療疏失，懷疑造成6名病者喪命包括2名嬰兒，直至Berto Lopez在一宗造成一名40歲產婦失血過多身亡後，於2021年2月5日，才遭到佛州醫學委員會吊銷執照，而男嬰的割包皮手術，就在2021年2月15日進行。