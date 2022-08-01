廁所污水變啤酒敢喝嗎？新加坡「環保啤酒」成熱話 究竟咩味？

既然藥箱都可以變成首飾箱，咁廁所污水變成啤酒，讓人飲完再釀，釀完再飲，又有幾出奇？新加坡當局參與推出的一種「環保啤酒」，近期成為熱話，該款啤酒以「新生水」(NEWater)——即經潔淨的污水——釀製的啤酒月前正式商品化，推出市場，有人躍躍欲試，也有些人直言不會買來喝。

「新生水」啤酒NEWBrew(新生啤)是監管新加坡供水系統的公用事業局，與當地啤酒廠Brewerkz聯手推出，每罐330毫升售約4.5坡元(約25.6港元)，較當地虎牌啤酒等稍貴。

其實「新生水」早於03年成為新加坡水源，主要作為工業用水，乾旱時也會用來填補水庫，當地目前共有5座新生水廠運作中。污水收集後會透過三大步驟淨化，首先透過微量過濾，隔走所有微粒子及細菌；再經逆滲透處理，排除水分子以外的物質；最後再經紫外線消毒。

「新生水啤酒」回甘如蜜糖

NEWBrew於2018年首次亮相，至今年正式推出市場，咁究竟係咩味？有喝過的當地人表示，「其實口感跟一般啤酒一樣」，帶有水果、蜂蜜味及淡淡麥香，比台啤稍甜；廠商則說其口感順滑，有類似蜜糖味的回甘，並指由於新生水本物口味中性可塑性高，可添加特定釀造鹽，調出地球上任何一種水質，釀造不同風格的啤酒。

NEWBrew包裝也花過心思，3款圖案分別以濱海堤壩、麥里芝蓄水池公園及新加坡河為主題，均為新加坡推動水資源永續發展的重要地標。當地人對這種啤酒意見不一，有人說「既然要花錢買酒喝就要喝自己喜歡的」，「會選擇用正常水釀製的產品」，如果有人請喝，則不介意嘗試。亦有民眾表示支持，稱不會「歧視」這種啤酒，「若我在超市看到它，會買些跟朋友分享」。