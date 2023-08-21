廢物利用｜日本「花生重鎮」千葉縣開發花生皮革 可製成銀包背包

花生皮可以廢物利用。日本「花生重鎮」千葉縣一間公司想出利用花生皮的方法，就是把它拿來製成人造皮革。 《日經亞洲》(Nikkei Asia)周一報道，位於千葉縣柏市的「柏皮革公司」(Kashiwa Leather)製作出8種花生皮革產品，包括手袋、錢包和背包，所用的「皮料」來自千葉縣立山的木村花生(Kimura Peanuts)。 花生皮革不用染料 柏皮革公司負責人飯島曉史(Satoshi Iijima)表示，「我們不僅減少浪費，目標是製作出各式各樣把本地生產和消費納入考量的商品」。 「花生皮革」厚約1毫米，不使用染料，棕色是來自花生皮本身，加上一層含有聚氯乙烯(PVC)的保護膜，具備防水功能。15公斤的花生皮可製成一個寬90厘米、長100米的皮革片。

花生皮革製作過程 這家公司多年來從農場飼養的豬或麂取皮研製新穎皮革，但原來將花生皮變成皮革，是完全不同的過程。用動物皮製作皮革通常涉及鞣製、切割和縫紉，花生皮革則是先將皮磨成細粉，再製作成又長又薄的片料，最後加工賦予其動物皮革的外觀。 過去從未有人以花生皮製作成皮革，柏皮革公司花了約1年反覆測試才開發成功。最初無法以花生殼製出皮革，改用花生皮時，還有約12間承包商無法提供適合的碎皮。 花生皮革大有可為 花生皮革是大有發展空間，因為品質可以統一，就如合成紡織品。動物皮革反而會出現因尺寸或品質考量而丟棄部分皮料的情況。一些情況是，動物尺寸過小，限制了可生產商品的種類。 花生皮革沒有尺寸或形狀上的限制，而植物「純素」皮革也可從動物保護角度，引發全球關注。