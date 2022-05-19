廣告漢堡肉大多汁 麥當勞Wendy's遭控誤導索償3.9億

美國紐約男子Justin Chimienti控告連鎖快餐店麥當勞和Wendy's的廣告誤導，指他在兩店分別買了巨無霸漢堡包和煙肉芝士漢堡，以為會像廣告中的漢堡包肉大和多汁，但事實卻不是。他周二代表自己和其他顧客入稟紐約法院，向該兩間快餐店索償5,000萬美元(約3.9億港元)，指兩店廣告欺騙顧客。

聲稱用未煮熟肉拍廣告看來大20% Chimienti指麥當勞和Wendy's在廣告中使用未煮熟透的漢堡扒，令其看來較顧客購買的大15%至20%，而漢堡肉煮熟後會收縮25%。入稟狀引述曾為該兩間快店餐工作的食物造型師2014年一個訪問，她稱傾向使用未煮熟的漢堡扒，全熟的看來「無咁美味」。狀詞提到麥當勞有18款包類在廣告中都「誇大」，特別是芝士漢堡的漢堡扒大到露出包外，但消費者展示的圖片顯示連包邊都不到。Wendy's的煙肉芝士漢堡則被指配料沒有廣告那麼多。控方指有關公司的廣告對顧客不公平，造成金錢損失，他們所獲食物的價值較承諾為低。今次的集體訴訟指，原告特別關注在目前通脹、食物和肉類價格非常高企下，許多消費者，特別是低入收入消費者，正面對經濟困難。

另一快餐店Burger King也遭到同類的控告。(互聯網)