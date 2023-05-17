廣島原爆生還者80歲學英文 向遊客講述原爆恐怖經歷 傳達無核武願景

日本一名廣島原爆的生還者，80歲才開始學英文，目的是向外國遊客傳達核戰的可怕。
站在廣島和平紀念資料館昏暗的地下室前，85歲的八幡照子回憶改變她生命的1945年8月6日那一天時，幾乎說不出話。
她用英語告訴一群英國遊客：「突然之間，藍、白色閃光照亮整個天空，天空彷彿變成一道巨大的螢光燈。我立刻倒在地上，失去意識。」
夢想是學好英語
路透社報道，原子彈爆炸造成數以萬計人即時死亡，更多人受到長期創傷。經常有生還者在廣島的紀念場所發表演說，但八幡照子用英語演講，令人印象深刻。她經歷這場浩劫時才8歲，2013年開始到世界各地透過翻譯說出自己的遭遇，但覺得仍有不足。
她說：「我有一個模糊的夢想，就是要學好英語，自己用語言傳達駭人原子彈的可怕威力，讓我目擊到的悲慘景像和傷痛，用我自己的聲音活起來。」
80幾歲開始上YMCA英語課
八幡照子下定決心要學英語後，80幾歲開始去上基督教青年會(YMCA)課程，2021年開始可以用全英語說明。英語教師幫她把內容翻譯成英語，並由以英語為母語的人錄音，提供她練習。稿本上還標註了正確發音及語調的注意事項和提示。
雖然八幡照子的英語能力僅限於照稿讀，但單單是這樣，就已經對聽眾產生感染力，落淚的大有人在。來自英格蘭布里斯托的遊客希克遜(Denise Hickson)說：「感覺是很真實，她說話的時候彷彿讓人歷歷在目，她讓人有這樣的感覺。」
冀G7領袖採取具體行動
七大工業國集團(G7)峰會本月19日將廣島揭幕，與會者可望參訪廣島和平紀念資料館並與原爆生還者會面，首相岸田文雄藉此致力提倡「無核武世界」願景。
八幡照子對G7領袖抱有很高期待，「我希望G7領導人帶著他們廢除核武的願景而來，不希望他們只是空談理想或公布書面決議，希望能具體跨出第一步」。