廣島原爆生還者80歲學英文 向遊客講述原爆恐怖經歷 傳達無核武願景

八幡照子在廣島和平紀念資料館，以英語向外國遊客講解。(路透社)

日本一名廣島原爆的生還者，80歲才開始學英文，目的是向外國遊客傳達核戰的可怕。

站在廣島和平紀念資料館昏暗的地下室前，85歲的八幡照子回憶改變她生命的1945年8月6日那一天時，幾乎說不出話。

她用英語告訴一群英國遊客：「突然之間，藍、白色閃光照亮整個天空，天空彷彿變成一道巨大的螢光燈。我立刻倒在地上，失去意識。」

夢想是學好英語

路透社報道，原子彈爆炸造成數以萬計人即時死亡，更多人受到長期創傷。經常有生還者在廣島的紀念場所發表演說，但八幡照子用英語演講，令人印象深刻。她經歷這場浩劫時才8歲，2013年開始到世界各地透過翻譯說出自己的遭遇，但覺得仍有不足。

她說：「我有一個模糊的夢想，就是要學好英語，自己用語言傳達駭人原子彈的可怕威力，讓我目擊到的悲慘景像和傷痛，用我自己的聲音活起來。」