廣島回收場驚見21萬元紙幣　3個月無人認領將歸政府（有片）

日本廣島縣一間資源回收廠內的垃圾箱裡，竟然發現400萬日元（折合約21萬港元）的紙幣，猶如電影橋段。廣島福山市警方上星期接獲箕沖町一家資源回收廠報案，指回收場委託的外聘清理員工在17日下午於廠內發現大量現金。市政府人員趕往現場，在工廠內的「不可燃垃圾」儲存槽口發現大量散落的1萬元紙鈔。

綜合報道，廠方指當時本來要將絞碎儲存糟裡的「不可燃垃圾」，並移到卡車載走，詎料發現大量鈔票，令人不敢置信。於是全廠動員，在垃圾堆裡執鈔票，花了好大一番功夫終於完成，點算後原來有400張1萬元紙幣，當中17張已經破損。據指，這批「不可燃垃圾」是15日於福山市區指定地點回收，但由於任何民眾都可以將垃圾帶到回收點傾倒，所以物主是誰，相信很難尋獲。就連市公所都表示，當地從未執過這麼大筆金額，所以大家都很驚訝。當地媒體指出，目前這筆錢暫由廣島市公所保管，若物主於3個月內仍未出面認領，將交由警方處理，最終或歸廣島縣政府所有。