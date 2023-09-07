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國際
2023-09-07 14:13:21

廣島餐飲企業申請破產　日本多間學校甚至自衛隊基地食堂受累

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廣島一間為學校、企業以至公營機構提供午餐的公司申請破產。(網上圖片)

廣島一間為學校、企業以至公營機構提供午餐的公司申請破產。(網上圖片)

日本廣島縣的一間為學校、企業、醫院及公營機構提供餐飲的公司，在日前突然宣布申報破產，令多個縣的學校以至部份的自衛隊基地的食堂，突然停止午餐的供應。

總部位於廣島市的HOYU企業，在日本有多個工場，據報至少有21個縣的學校，以至日本公營機構及自衛隊基地，都由該企業提供食物。然而公司日前宣布申請破產，在今日（7日）起停止為相關機構提供餐飲服務。

為日本多處提供餐飲服務的企業日前宣布破產。(HOYU網頁截圖)

為日本多處提供餐飲服務的企業日前宣布破產。(HOYU網頁截圖)

學校宿舍原本簽訂一日三餐合約

其中在靜岡縣，該公司本來是為當中5所學校提供食物，估計約1,000名學生受停業影響。靜岡縣知事川勝平太就表示：「這真是晴天霹靂，估不到這樣的企業就突然倒下，而且再聯絡不上。」而靜岡亦有一所特殊學校，在周二（5日）已經被停止了午餐供應，影響全校280名師生。校長表示，他們在上月30日還有與公司電郵聯絡，表示31日會為他們提供食物。公司在本月的1日及4日工作後，就沒有再為他們供食，令他感到不安。他指，學校周二僅以防災用的儲備糧食代替，而昨日就要求學生自備飯盒。

在廣島縣，該企業也為7所公立高校提供食物。當中廣島縣立三次高校在上周五（1日）起已沒有為校內約60個宿生提供餐飲。學校的職員表示，宿舍的早午晚三晚都與HOYU簽訂了合約，然而在沒有先兆下倒閉，令學校需要緊急尋求當地的業界協助。

全日本多個地方的學校以至公營設施受企業破產影響。(ANN新聞截圖)

全日本多個地方的學校以至公營設施受企業破產影響。(ANN新聞截圖)

除了學校，據報沖繩縣及北海道的多個自衛隊駐守基地的食堂，以及島根縣的警察學校食堂，都因此被停止提供食物。日本傳媒報道，除了廣島以及靜岡，還有包括岩手、茨城、千葉、兵庫、京都、大阪、岡山、福岡、佐賀、長崎及宮崎的部份中學及高中以及特殊學校的餐飲暫停。而秋田、愛知、島根、德島、香川、鹿兒島亦有警察及消防學校停止提供食物。

社長稱因為成本上漲令行業難生存

HOYU的社長山浦芳樹，在周三向傳媒說明事件。他表示，公司正準備申請破產。「為了可以降低影響軟着陸，我們嘗試過與各方面進行交涉，但都沒有結果。因此我們需要作出艱難的決定。在食材的費用以及工資都上漲的情況下，業界一直只收取低廉的價格，令這行業的商業模式被破壞了。」山浦又表示，早前曾與一間廣島的高校商談希望提高價格，但是對方要求提供加價的理由，於是給出了雞肉的價格升幅，表示要一至兩個月才有答案。他指：「這個價格可以白飯任吃，咖哩吃到飽嗎？」

有HOYU的員工就表示，也只從網絡及電視新聞得到消息，而且也沒能與公司及總部聯絡。根據日本的信用調查公司指，截至去年11月底，HOYU的負債達到16.7億日圓（約8,871萬港元），而受到新冠疫情影響，令食堂停止營業，以及網上課程及工作的模式出現，也影響公司的營利，加上同業的競爭而令到承標價格低下。

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