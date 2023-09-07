廣島餐飲企業申請破產　日本多間學校甚至自衛隊基地食堂受累

日本廣島縣的一間為學校、企業、醫院及公營機構提供餐飲的公司，在日前突然宣布申報破產，令多個縣的學校以至部份的自衛隊基地的食堂，突然停止午餐的供應。 總部位於廣島市的HOYU企業，在日本有多個工場，據報至少有21個縣的學校，以至日本公營機構及自衛隊基地，都由該企業提供食物。然而公司日前宣布申請破產，在今日（7日）起停止為相關機構提供餐飲服務。

學校宿舍原本簽訂一日三餐合約 其中在靜岡縣，該公司本來是為當中5所學校提供食物，估計約1,000名學生受停業影響。靜岡縣知事川勝平太就表示：「這真是晴天霹靂，估不到這樣的企業就突然倒下，而且再聯絡不上。」而靜岡亦有一所特殊學校，在周二（5日）已經被停止了午餐供應，影響全校280名師生。校長表示，他們在上月30日還有與公司電郵聯絡，表示31日會為他們提供食物。公司在本月的1日及4日工作後，就沒有再為他們供食，令他感到不安。他指，學校周二僅以防災用的儲備糧食代替，而昨日就要求學生自備飯盒。 在廣島縣，該企業也為7所公立高校提供食物。當中廣島縣立三次高校在上周五（1日）起已沒有為校內約60個宿生提供餐飲。學校的職員表示，宿舍的早午晚三晚都與HOYU簽訂了合約，然而在沒有先兆下倒閉，令學校需要緊急尋求當地的業界協助。