熱門搜尋:
聖誕2024 新店關注組 中山美穗 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-12-13 13:15:53

廣東女赴美國見網戀男友後失蹤　兩人骸骨現沙漠疑脫水死

分享：

金芳（右）與同行的男子。（圖/翻攝《鳳凰網》）

adblk5

廣東省一名女子日前飛往美國見男網友，離奇失聯，美國加州警方證實，兩人遺體在當地一處國家公園被發現，遺體已呈現「白骨化」，由於當地氣溫高達攝氏47度，極可能是受困脫水死亡。

近日公布驗屍報告

《紅星新聞》12日報道，這名失蹤女子是47歲的金芳（音譯，Fang Jin），她於去年7月飛往加州，與52歲男網友菲特派崔克（John Fitzpatrick）見面，兩人一起旅行後離奇失蹤，未料雙雙死亡，當地警方近日公布遺體檢驗報告。

加州法醫指出，屍檢報告應警方要求封存數月，直到近日才公開，目前未發現謀殺跡象，但死亡原因仍未確定。報道引述美國法醫病理學家認為，根據檢驗結果，這些遺體已「明顯地白骨化」。

氣溫最高達47.2度

他們最後一次被人看到的地點，是加州最大的州立公園安沙波利哥沙漠州立公園（Anza-Borrego Desert State Park），當時氣溫最高達攝氏47.2度：「如果他們當時被困在沙漠中，很可能因脫水死亡。」

報道指出，金芳與家人7月22日起失聯，不久菲特派崔克也被發現失蹤，同年9月，菲特派崔克的遺體在安沙波利哥沙漠州立公園被發現，隔月警方又在該公園找到更多人類遺骸，其中一具證實是金芳。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

超加工食物｜

超加工食物｜癌症年輕化一大元兇？（am730製圖） 超加工食物｜是甚麼？（am730製圖） 超加工食物｜食品分為四類（am730製圖） 超加工食物｜製作過程（am730製圖） 超加工食物｜影響（am730製圖） 超加工食物｜健康均衡的飲食（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 