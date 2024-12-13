廣東女赴美國見網戀男友後失蹤　兩人骸骨現沙漠疑脫水死

廣東省一名女子日前飛往美國見男網友，離奇失聯，美國加州警方證實，兩人遺體在當地一處國家公園被發現，遺體已呈現「白骨化」，由於當地氣溫高達攝氏47度，極可能是受困脫水死亡。

近日公布驗屍報告

《紅星新聞》12日報道，這名失蹤女子是47歲的金芳（音譯，Fang Jin），她於去年7月飛往加州，與52歲男網友菲特派崔克（John Fitzpatrick）見面，兩人一起旅行後離奇失蹤，未料雙雙死亡，當地警方近日公布遺體檢驗報告。

加州法醫指出，屍檢報告應警方要求封存數月，直到近日才公開，目前未發現謀殺跡象，但死亡原因仍未確定。報道引述美國法醫病理學家認為，根據檢驗結果，這些遺體已「明顯地白骨化」。