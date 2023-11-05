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國際
2023-11-05 12:15:24

廣東姑娘李然在巴黎邂逅比利時王子　嫁入名門10多年不忘回鄉做善事

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廣東客家姑娘李然巴黎邂逅比利時王子　嫁入名門10多年不忘回鄉做善事

比利時利涅王妃李然2日上午回到家鄉省親。李然於1984年出生，籍貫廣東梅州五華，是地道的客家妹，她在巴黎留學期間，結識並與比利時利涅家族（House of Ligne）的查爾斯王子（Prince Charles-Antoine de Ligne-La Trémoille）相戀。這次回到老家探親，她期盼以自身經驗激勵故鄉年輕學子。

2002年考進北京語言大學

畫面上這位白襯衫搭配牛仔褲裝扮，被眾人包圍的女孩來頭可不簡單，她可是第一位華裔比利時王妃李然，而在她身邊的，正是來自比利時最古老的利涅家族的查爾斯王子；兩人在2010年結婚，最近她回到老家探親，除了參觀當地學校，和師生親切交流，也投入公益活動。

據《每日經濟新聞》報道，現年39歲的李然出生在廣東梅州，她2002年考進北京語言大學，獲得經濟學位後赴巴黎索邦大學和巴黎管理學院就讀，接着在精品品牌，擔任「實習生」和「門市銷售」，26歲時她在精品店擔任櫃台職員，傳聞就是在店內接待查爾斯王子，她和王子聊起中國書畫，優秀的語言能力和知識背景讓王子非常欣賞，兩人墜入愛河。

利涅家族歷史可追溯到11世紀

據《華商報》報道，利涅家族跟比利時王室沒有血緣關係，現今的比利時王室只有200年歷史，而利涅家族的歷史可以追溯到11世紀。

利涅家族是比利時最古老、最有名望的貴族王室，李然和王子婚後生了一位混血小王子，傳出李然目前是一家歐洲精品品牌的主管，夫妻倆也相當低調，不過李然「從櫃枱小姐變王妃」，儼然成為故鄉最讓人津津樂道的驕傲。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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