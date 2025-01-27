廿歲仔暴雪下送Pizza得15蚊貼士　網民睇唔過眼籌逾25萬相贈(有片)

美國印地安納州雅芳市(Avon)一名警員於本月10日處理一宗校車事故期間，無意中拍攝到一名年輕人在雪中跋涉，詢問之下得知他冒著風雪，徒步將價值約40美元(約311港元)的Pizza送到附近一處富裕社區，但僅獲得2美元(約15.5港元)貼士。

綜合報道，警員Richard Craig在10日看到一名20歲年輕人Connor Stephanoff在暴雪中剛送完外賣，原來他因為道路受大雪影響，只好冒著風雪徒步送外賣，並獲得到2美元貼士，Richard直言：「在這種惡劣天氣下，竟然有人只給外賣哥5%小費，令人難以置信」，他坦言感到生氣：「沒開玩笑吧？簡直冷血！」Richard立即跑回警車，從銀包取出僅有的15美元(約116港元)給這名年輕人作安慰，Connor收到這突如其來的獎賞，既驚訝又興奮，說：「世上還是有好人，看到你的善行，給你回報的人。」詎料，回報才開始。