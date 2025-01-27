廿歲仔暴雪下送Pizza得15蚊貼士　網民睇唔過眼籌逾25萬相贈(有片)

美國印地安納州雅芳市(Avon)一名警員於本月10日處理一宗校車事故期間，無意中拍攝到一名年輕人在雪中跋涉，詢問之下得知他冒著風雪，徒步將價值約40美元(約311港元)的Pizza送到附近一處富裕社區，但僅獲得2美元(約15.5港元)貼士。
綜合報道，警員Richard Craig在10日看到一名20歲年輕人Connor Stephanoff在暴雪中剛送完外賣，原來他因為道路受大雪影響，只好冒著風雪徒步送外賣，並獲得到2美元貼士，Richard直言：「在這種惡劣天氣下，竟然有人只給外賣哥5%小費，令人難以置信」，他坦言感到生氣：「沒開玩笑吧？簡直冷血！」Richard立即跑回警車，從銀包取出僅有的15美元(約116港元)給這名年輕人作安慰，Connor收到這突如其來的獎賞，既驚訝又興奮，說：「世上還是有好人，看到你的善行，給你回報的人。」詎料，回報才開始。
網民冀支持 眾籌結果遠超目標
Richard說，吝惜給小費，足以讓人洩氣，讓人不願意繼續安分守己，於是致電給Connor所工作的Rock Star Pizza店經理，讚揚這名年輕人：「認真的工作態度，在這種年紀的人當中實屬難得。」Richard更將影片上載網上影片分享平台TikTok。影片獲得熱烈回響，不少人表示很想支持這位年輕人， Richard乾脆於12日為Connor發起募捐，目標設在500美元(約3,900港元)，詎料，大批善心人湧入支持更湊得逾3.3萬元(約25.7萬港元)，令他驚訝不已。Richard後來得知Connor是個孝順祖母的好孩子後，愈發覺得為他募款很值得。Rock Star Pizza也感謝各界對於勤奮員工的鼓勵與贊助。平常開著祖母車送外賣的Connor，打算將善款用來買輛屬於自己的車，並撥出一份給Richard轉贈其他慈善機構，剩下的存起來做讀大學的基金。