引起爭議｜若大陸攻台灣 拜登: 會軍事介入護台

訪問日本的美國總統拜登昨打破美國過往應對大陸對台動武的模糊策略，與日揆岸田文雄會晤後一同會見記者時，被問及若中國大陸攻打台灣，美國會否軍事介入時，拜登回答：「會(Yes)。」並稱在俄羅斯入侵烏克蘭後，保護台灣的責任變得更加大。北京對有關言論表示強烈不滿和堅決反對，並強調必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，說到做到。

拜登表示保護台灣是美國對台承諾，強調同意一中政策，但若用武，那「不止是不恰當」。他指解放軍軍機抵近台灣是玩火，但補充他預期大陸不會真正或企圖武力攻台。拜登續稱，為震懾大陸，所以要令俄總統普京就入侵烏克蘭付上沉重代價，以免中國及其他國家認為這是被容許的。路透社稱，拜登被問及台灣問題時，其國安助手緊張起來並小心聆聽，當他毫不含糊說會軍事介入護台時，部分人望向地下。白宮事後為拜登「爆肚」言論補鑊，指美國對台政策不變，強調只會根據台灣關係法，向台提供軍備防衛。

中方：勿低估中國人民捍衛領土完整決心

外交部發言人汪文斌回應拜登言論稱，在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，不要站在14億中國人民的對立面，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守有關不支持「台獨」的重要承諾，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免對台海局勢和中美關係造成嚴重損害。

推「印太經濟框架」貿易協議

拜登是次訪日還會出席四方安全對話，與岸田文雄、印度總理莫迪和澳洲新總理阿爾巴內塞舉行峰會。他昨與岸田和莫迪公布美國與印太地區的新貿易協議「印太經濟框架」，13個成員國包括新加坡和南韓，詳情仍有待商討，但被視為抗衡中國經濟發展。