弗吉尼亞搗「黑心」動物園救出逾120隻動物 28隻已死 老虎須人道毀滅

美國弗吉尼亞州羅克布里奇縣(Rockbridge County)搗破一個「黑心」動物園，救出逾120隻動物，當中28隻已死去，包括鱷魚、大狒狒和綠翅金剛鸚鵡。調查人員還檢走了長頸鹿頭和斑馬腳等動物身體部位，未知它們是否展品。一隻黑紋白老虎因健康情況太差須人道毀滅。當局指控涉事動物園Natural Bridge Zoo殘酷對待動物。

黑心動物園｜大象孤單生活數十年 失常左搖右擺行前行後

報道指，二十多隻動物有不同健康問題，居於污糟的環境，不少動物或未獲適當照顧，也無足夠的食物和水。例如兩頭母鹿在遊客餵食時打架搶食物。另有死掉發脹的山羊屍體躺在地上無職員理會。根據法庭文件，被帶走的動物包括狐猴、金剛鸚鵡、蟒蛇和美洲駝。事件由一名園方職員告密揭發，他聲稱負責照顧園內大象Asha的飼養員向他說，為了令動物順服，他們要用鐵支牛鉤(bullhook)毆打大象。