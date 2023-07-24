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2023-07-24 12:00:00

強姦未婚妻｜不滿另結新歡 新加坡男子毒打強姦17歲未婚妻 判囚12年兼鞭刑6下

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新加坡一名男子把案發時未成年的「未婚妻」載至僻靜處毆打及強姦。(資料圖片、互聯網)

新加坡一名男子把案發時未成年的「未婚妻」載至僻靜處毆打及強姦。(資料圖片、互聯網)

新加坡一名23歲男子因綁架、強姦及毒打事發時年僅17歲的未婚妻，而被判囚12年及鞭刑6下。

當地傳媒報道，案中男女早於2016年相戀，之後二人偷嘗禁果，女方於12歲時懷孕，自此搬入當時15歲的男方家中，翌年誕下女兒，二人並「奉女訂婚」，準備在少女18歲時結婚。

但直至2021年5月，當時17歲的女事主，突向當時21歲的男被告提出分手，並搬出其寓所。一個月後，男被告從朋友口中得知，少女在遊樂場與另一男子見面。被告趕往查看時，撞正少女正跟新歡卿卿我我。醋意大發的男被告待該男子離開後，向少女大興問罪之師，更對她拳打腳踢，之後將她載至郊區林厝港。

新加坡一名男子把案發時未成年的「未婚妻」載至僻靜處毆打及強姦。(資料圖片、路透社)

新加坡一名男子把案發時未成年的「未婚妻」載至僻靜處毆打及強姦。(資料圖片、路透社)

強姦未成年未婚妻｜毆打性侵兼拍片 被告母致電力勸收手

據報被告在林厝港繼續毆打少女，更強姦她並拍片。少女受辱期間，男被告母親及叔叔來電得知事件，成功游說被告送少女回來，被告之後向少女道歉，並刪除上述猥褻片段。少女回到自己的家後，把事情告訴繼父，被告最終落網。

法庭禁止傳媒報道男被告及女受害人身份。被告被控強姦、禁錮及蓄意傷人等12項罪名，於本月19日認罪。少女在庭上表示，儘管被告曾是她未婚夫，但其所作所為已令她失去信任，冀法官處以應有懲罰，但她同時表示已原諒被告。

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