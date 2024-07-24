強風突襲！日本埼玉縣現龍捲風 4人受傷(有片)

日本埼玉縣周三(24日)出現龍捲風，同時刮起強風，氣象廳對此發布「龍捲風注意情報」。當局指，突發強風造成4人受傷，部分建築物損毀。

日本放送協會(NHK)報道，氣象廳表示，接獲埼玉縣毛呂山町發生強風的通報，因此在下午1時發布「龍捲風注意情報」。由於接下來在埼玉縣南部及北部仍可能出現強風，呼籲當地民眾多加留意。

根據警方及縣政府發布的資訊，4名傷者分別是在川口市被掉落招牌砸傷頭部的60多歲男子、在毛呂山町被倒木擊中頭部的高中男生、一人在鶴島市受輕傷，以及在埼玉市大宮區騎單車時跌倒受傷的30多歲男子。