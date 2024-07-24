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國際
2024-07-24 20:02:45

強風突襲！日本埼玉縣現龍捲風 4人受傷(有片)

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民眾周三拍到埼玉縣出現龍捲風。(互聯網)

民眾周三拍到埼玉縣出現龍捲風。(互聯網)

日本埼玉縣周三(24)出現龍捲風，同時刮起強風，氣象廳對此發布「龍捲風注意情報」。當局指，突發強風造成4人受傷，部分建築物損毀。

日本放送協會(NHK)報道，氣象廳表示，接獲埼玉縣毛呂山町發生強風的通報，因此在下午1時發布「龍捲風注意情報」。由於接下來在埼玉縣南部及北部仍可能出現強風，呼籲當地民眾多加留意。

根據警方及縣政府發布的資訊，4名傷者分別是在川口市被掉落招牌砸傷頭部的60多歲男子、在毛呂山町被倒木擊中頭部的高中男生、一人在鶴島市受輕傷，以及在埼玉市大宮區騎單車時跌倒受傷的30多歲男子。

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民眾拍到埼玉縣周三(24日)出現龍捲風。(互聯網) 民眾拍到埼玉縣周三(24日)出現龍捲風。(互聯網) 埼玉縣毛呂山町刮起強風。(互聯網)

氣溫驟降

氣象廳指，與發生強風的毛呂山町相鄰的鳩山町，上午氣溫高達攝氏35.2度，天晴炎熱，但到中午氣溫驟降到25.5度，只隔約15分鐘降溫近10度。

此外，埼玉縣富士見市一處兩層高建築物右半側鐵皮屋頂，被強風掀起、垂掛在附近建築旁。埼玉縣志木市內一處高爾夫球練習場固定網子的數支桿子折斷掉落，部分掉在道路上。影響車行，所幸無人受傷。