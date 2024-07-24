強風突襲！日本埼玉縣現龍捲風 4人受傷(有片)

日本埼玉縣周三(24日)出現龍捲風，同時刮起強風，氣象廳對此發布「龍捲風注意情報」。當局指，突發強風造成4人受傷，部分建築物損毀。
日本放送協會(NHK)報道，氣象廳表示，接獲埼玉縣毛呂山町發生強風的通報，因此在下午1時發布「龍捲風注意情報」。由於接下來在埼玉縣南部及北部仍可能出現強風，呼籲當地民眾多加留意。
根據警方及縣政府發布的資訊，4名傷者分別是在川口市被掉落招牌砸傷頭部的60多歲男子、在毛呂山町被倒木擊中頭部的高中男生、一人在鶴島市受輕傷，以及在埼玉市大宮區騎單車時跌倒受傷的30多歲男子。
氣溫驟降
氣象廳指，與發生強風的毛呂山町相鄰的鳩山町，上午氣溫高達攝氏35.2度，天晴炎熱，但到中午氣溫驟降到25.5度，只隔約15分鐘降溫近10度。
此外，埼玉縣富士見市一處兩層高建築物右半側鐵皮屋頂，被強風掀起、垂掛在附近建築旁。埼玉縣志木市內一處高爾夫球練習場固定網子的數支桿子折斷掉落，部分掉在道路上。影響車行，所幸無人受傷。
ゲリラ豪雨後に竜巻発生— たっちゃん (@mahorosan0612) July 24, 2024
初めて見た#ゲリラ豪雨 #竜巻 pic.twitter.com/LJBPjAVsYO
【動画】埼玉県で竜巻などの突風が発生か “毛呂山町で突風”の情報— NHKニュース (@nhk_news) July 24, 2024
24日正午ごろ、埼玉県毛呂山町の周辺で撮影した映像です
横なぐりの雨が降る中、時折、雷が光る様子が確認できます
また大きな木が根本から倒れている様子や倉庫が傾いていますhttps://t.co/HaYO4USv3d#nhk_video pic.twitter.com/GHrI5KuuFW
20分ほどの出来事だったけど、自宅の植木が倒れてるから起こしに行かなきゃ。雷はそこそこだっけどとにかく風。すごかった。— おりたようこ (@yoko_ubu) July 24, 2024
タイムプラスで20分間を撮ってみた。埼玉県南部竜巻発生…ってあったけど、あんなに風強くてもここは竜巻ではないんだろう竜巻だったらもっと怖いのか。それにしても雲すご。 pic.twitter.com/nyKYeiC56D