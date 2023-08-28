強颱風蘇拉｜肆虐菲律賓水鄉澤國又橋斷！逾千人被迫離家避難

《路透社》、《法新社》報導，強颱蘇拉（SAOLA）26日晚間掠過菲律賓呂宋島（Luzon Island）東北部，且持續沿太平洋岸向南移動，最大風速預計可達每小時185公里。菲律賓官員表示，呂宋島東北端已有數個沿海市鎮出現洪水，至少388人連夜撤離避難，且因電線桿倒塌，造成該省份120萬居民受到大規模停電影響。

直面太平洋的伊莎貝拉省（Isabela）、呂宋島卡加延省（Cagayan）北部以及西北海岸的南伊羅科斯省（Ilocos Sur）的居民皆已移至地勢較高處，躲避強風駭浪造成進一步損失。伊莎貝拉省的救難官員佛隆達（Constante Foronda）說，目前該省撤離372人，而這些沿海城市沒有防護措施能有效阻擋颱風。雖然雨勢持續襲擊這些城市，幸而風勢還不是很強，「我們運氣不錯。」