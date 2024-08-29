強颱風襲日本｜珊珊吹襲九州各地災情 別府和由布山洪暴發(有片)

強颱風「珊珊」吹襲日本西部對九州部分地區帶來嚴重破壞，至深夜，日媒稱風暴造成最少5人死亡、94人受傷。宮崎縣出現龍捲風，街道滿目瘡痍，不少房屋損毀，有鐵皮吹起掛在電線上。當地電視台報道可見，除了重災區鹿兒島縣和宮崎縣，大分縣嚴重水浸，別府和由布市山洪暴發。

珊珊周四早上8時左右於鹿兒島縣薩摩川內市登陸，風力每秒達60米(時速216公里)，之後緩慢向北移向熊本縣，料周五吹至四國，並繼續向中部和東部推進，包括東京料也受影響。九州電力公司稱，風暴期間最少7個縣有逾25萬戶停電，主要在鹿兒島縣、大隅和薩摩地區。珊珊亦為多地帶來暴雨，大分、宮崎、鹿兒島3縣遭遇破紀錄降雨；宮崎縣美里町雨量達828.0毫米，約為常年8月降雨量的1.5倍。在大分縣，出現河川氾濫，水位至膝頭以上。

