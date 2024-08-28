強颱風襲日｜珊珊風力超強 網民上載汽車橋上吹翻險墮海警世片(有片)

到九州與四國旅遊的港人要注意，專家警告強颱風「珊珊」或以最強風力登陸九州，是非常危險的颱風，有可能是「有史以來最強」。鹿兒島縣和宮崎縣周三已感受到珊珊威力。有網民上載短片稱，珊珊風力超乎想像，預期將進一步發展，九州可能會經歷最強風力。他附上了一段疑似是以前伊勢灣颱風吹襲片段，提醒大家珊珊或帶來的破壞。片中可見有貨車和小型私家車在大橋上行駛時，難敵強風遭吹翻，差點翻滾落海；拍片者不斷叫喊：「車要掉下去了！要掉下去了！」