強颱風襲日｜珊珊風力超強 網民上載汽車橋上吹翻險墮海警世片(有片)

到九州與四國旅遊的港人要注意，專家警告強颱風「珊珊」或以最強風力登陸九州，是非常危險的颱風，有可能是「有史以來最強」。鹿兒島縣和宮崎縣周三已感受到珊珊威力。有網民上載短片稱，珊珊風力超乎想像，預期將進一步發展，九州可能會經歷最強風力。他附上了一段疑似是以前伊勢灣颱風吹襲片段，提醒大家珊珊或帶來的破壞。片中可見有貨車和小型私家車在大橋上行駛時，難敵強風遭吹翻，差點翻滾落海；拍片者不斷叫喊：「車要掉下去了！要掉下去了！」
颱風珊珊｜宮崎市現龍捲風
另一段片在宮崎縣宮崎市拍攝，可見狂風將雜物捲上半空，十分恐怖。上載者稱，「龍捲風來了……大家還好嗎？」
【拡散希望】— 🍀しゅうまパパ🍀固ツイ見てね (@aoki244uver) August 27, 2024
台風10号の最新予想です。
勢力の発達が予想以上です‼️
更に発達し過去の伊勢湾台風並みの勢力となる事が予想されています。
九州では過去最大級の風が観測される可能性があります。
必ず対策を行なって下さい。
リプ欄に蓄電池の有効な使用法をご紹介🔻 pic.twitter.com/yO6cq0EG2G
え、竜巻出てたんだけど…大丈夫？これ #台風10号 #宮崎市 pic.twitter.com/NZi9bBFLpX— ただぴこ (@Tadapico4989) August 28, 2024