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國際
2024-08-28 21:55:03

強颱風襲日｜珊珊風力超強 網民上載汽車橋上吹翻險墮海警世片(有片)

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颱風珊珊

颱風珊珊風力強勁，貨車和小型私家車險吹落海。(互聯網)

到九州與四國旅遊的港人要注意，專家警告強颱風「珊珊」或以最強風力登陸九州，是非常危險的颱風，有可能是「有史以來最強」。鹿兒島縣和宮崎縣周三已感受到珊珊威力。有網民上載短片稱，珊珊風力超乎想像，預期將進一步發展，九州可能會經歷最強風力。他附上了一段疑似是以前伊勢灣颱風吹襲片段，提醒大家珊珊或帶來的破壞。片中可見有貨車和小型私家車在大橋上行駛時，難敵強風遭吹翻，差點翻滾落海；拍片者不斷叫喊：「車要掉下去了！要掉下去了！」

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颱風珊珊｜宮崎市現龍捲風

另一段片在宮崎縣宮崎市拍攝，可見狂風將雜物捲上半空，十分恐怖。上載者稱，「龍捲風來了……大家還好嗎？」

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