彩虹橋上千條毛孩項圈將拆除　為讓更多飼主參與懷念

據說「彩虹橋」（Bifröst）最早出現於古北歐神話中，其後成為一個比喻性的地方，指寵物在逝世後前往那裡，等待牠們的人類在來生相聚。原來美國北卡羅萊納州的盧爾湖花橋（Lake Lure Flowering Bridge）裡亦有一道彩虹橋，是當地一名女藝術家於去年為紀念已離世的愛犬而建造，並將他愛犬的頸圈扣在橋上以懷念，吸引不少飼主仿傚，至今橋上已扣上千的毛孩頸圈。不過，為讓更多飼主可以加入懷念毛孩的行列，彩虹橋將會清理及擴充。

綜合報道，美國藝術家Amy Wald於2022年5月，她剛失去愛犬Molly和Barkley， 某日當她來到盧爾湖花橋裡漫步時看到一塊空地，突然想起跟彩虹橋與毛小孩相關的詩「彩虹橋連著天堂與地球」(There is a bridge connecting Heaven and Earth)，便打造了一道彩虹橋，將Molly和Barkley的項圈掛在橋上，之後又掛上她之前飼養過的10隻毛孩的項圈，還設立了紀念牌，並歡迎其他飼主能加入懷念的行列。