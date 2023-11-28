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國際
2023-11-28 15:48:00

彩虹橋上千條毛孩項圈將拆除　為讓更多飼主參與懷念

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彩虹橋上千條毛孩項圈將拆除，將讓更多飼主參與懷念。(FB)

彩虹橋上千條毛孩項圈將拆除，將讓更多飼主參與懷念。(FB)

據說「彩虹橋」（Bifröst）最早出現於古北歐神話中，其後成為一個比喻性的地方，指寵物在逝世後前往那裡，等待牠們的人類在來生相聚。原來美國北卡羅萊納州的盧爾湖花橋（Lake Lure Flowering Bridge）裡亦有一道彩虹橋，是當地一名女藝術家於去年為紀念已離世的愛犬而建造，並將他愛犬的頸圈扣在橋上以懷念，吸引不少飼主仿傚，至今橋上已扣上千的毛孩頸圈。不過，為讓更多飼主可以加入懷念毛孩的行列，彩虹橋將會清理及擴充。

綜合報道，美國藝術家Amy Wald20225月，她剛失去愛犬MollyBarkley 某日當她來到盧爾湖花橋裡漫步時看到一塊空地，突然想起跟彩虹橋與毛小孩相關的詩「彩虹橋連著天堂與地球」(There is a bridge connecting Heaven and Earth)，便打造了一道彩虹橋，將MollyBarkley的項圈掛在橋上，之後又掛上她之前飼養過的10隻毛孩的項圈，還設立了紀念牌，並歡迎其他飼主能加入懷念的行列。

至今已一年多，項圈的數量已經有逾千條，扣滿橋的兩旁和附近的欄扞。（FB） 還設立了紀念牌，並歡迎其他飼主能加入懷念的行列。（FB） 美國藝術家Amy Wald於2022年5月，打造了一道彩虹橋，將Molly和Barkley的項圈掛在橋上。（FB） 附近居民發現這道充滿愛與祝福的彩虹橋後，也紛紛掛上自己已故毛孩的項圈。（FB） 至今已一年多，項圈的數量已經有逾千條，扣滿橋的兩旁和附近的欄扞。（FB）

彩虹橋將擴建以便容納更多頸圈

附近居民發現這道充滿愛與祝福的彩虹橋後，也紛紛掛上自己已故毛孩的項圈，也有些人特地開車來觀賞這座橋，表達對寵物的愛意。至今已一年多，項圈的數量已經有逾千條，扣滿橋的兩旁和附近的欄扞。盧爾湖花橋早前於社交平台Facebook的專頁發公告，表示當局即將清理橋上頸圈，呼籲有需要的飼主可以去取回，讓局方擴建這道彩虹橋，以便容納更多頸圈，給更多飼主前來加入懷念。

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