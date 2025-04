奧巴馬︰闖入你們鏡頭是我的錯

更驚喜的是,伊內爾把照片上傳至Instagram後,沒想到竟獲奧巴馬本人親自轉發,更同步留言,奧巴馬並非說「影到我唔該delete」,而是說︰「普雷斯頓和貝爾(事主的兩名子女),希望你們喜歡盛開的櫻花!闖入你們鏡頭是我的錯(my bad for stepping into the shot)。」

這番有禮窩心的留言,立即攻陷了無數網友的心,網民紛稱「這是最棒的驚喜禮物」、「照片美得令人屏息,能看到奧巴馬入鏡更添意義」、「這絕對是值得珍藏一生的影像」。