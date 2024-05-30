影帝羅拔迪尼路到紐約法庭外踩場　與特朗普支持者爆粗對罵(有片)

美國前總統特朗普遭刑事檢控造假帳掩飾向艷星付掩口費案件在紐約法院審理，陪審團將於當地周四早上繼續商議。力挺總統拜登的79歲的奧斯卡金像影帝羅拔迪尼路(Robert De Niro)刻意到法院外「踩場」，不但大罵特朗普是小丑獨裁者，更與現場特朗普支持者爆粗對罵。
羅拔迪尼路周二(28日)獲拜登競選陣營邀請到在曼克頓法庭外舉行記者會，他在會上將特朗普掩口費案與國會騷亂事件掛鉤 ，狠批特朗普目無法紀，更指特朗普「不僅希望摧毀這座城市，更希望摧毀全國甚至整個世界」，並警告一旦對方重新執政，必將獨裁，民眾現在視為理所當然的自由便會消失。
羅拔迪與特朗普支持者互罵
記者會結束後，羅拔迪尼路返回汽車期間與特朗普的支持者對罵，一些人指責羅拔迪尼路收受民主黨的金錢代其宣傳，只是演藝圈的「無名小卒」，亦有人嘲諷他過氣，羅拔迪尼路按捺不住爆粗相向，他指自己不會被嚇倒，指責對方如同「黑幫」，又指特朗普支持者是一群小丑。
警告：以下影片含有粗言穢語
Robert De Niro takes no shit from MAGAtS…..😂 pic.twitter.com/OJZ52zX47D— Mark 🍁 (@Markfry809) May 28, 2024