往來北韓俄羅斯航班激增 兩國關係火速提升疑惹中國不滿

最新公布的飛機航班資料分析報告指出，過去一年北韓空域出現的俄羅斯航班「前所未有地激增」，顯示平壤與莫斯科的關係日益提升，這已引起西方國家關注，並似乎令中國不滿。

北韓空域航班之多令人驚訝

北韓2020年初為了防堵新冠疫情而鎖國，直至去年才恢復國際航班，但班次有限。北韓分析網站NK Pro周二發表報告指，北韓空域「突然恢復了生氣」，現在每天約有350架航班，原因包括來訪的「俄羅斯班機數量以前所未見的幅度激增」。

俄羅斯航班增加遠超疫情前水平

報告指出：「(北韓)航空旅遊幾乎全面停擺3年半後，紀錄顯示，自去年7月至今年8月航班數量持續攀升，其中包括俄羅斯政府與軍方航班增加，遠超疫情前水平……往來的俄羅斯航班驟增，顯示莫斯科與平壤的關係正在深化。此趨勢在俄羅斯全面侵略烏克蘭後加快，因為俄羅斯在國際間日漸孤立。」