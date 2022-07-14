往美國印度不果 險遭馬爾代夫拒入境 斯里蘭卡總統狼狽逃出國

斯里蘭卡陷財政困難引發政局動盪，民眾連月上街示威並佔據總統府，促使總統戈塔巴雅(Gotabaya Rajapaksa)承諾昨正式辭職，他卻在前一晚漏夜乘軍機與妻子逃往馬爾代夫。消息指戈塔巴雅數度嘗試離國，包括往美國和印度卻遭拒絕，周一又錯過飛往阿聯酋的航班。他最後選擇往鄰國馬爾代夫，但亦一度遭當地機場拒絕其飛機降落。昨晚則有消息指戈塔巴雅將轉往新加坡。

報道指，73歲的戈塔巴雅與家人周一晚試圖往杜拜，但移民局職員卻不准他進入機場貴賓區為護照蓋印。戈塔巴雅因此錯失4班飛往阿聯酋的航班，他與妻子和十多名家庭成員及隨從遂於附近空軍基地過了一晚。移民局官員透露，戈塔巴雅與妻子和保鑣等4人周二乘坐軍機，從首都科倫坡國際機場起飛，他們的護照已蓋印，但軍機一度滯留停機坪一小時，因為未收到馬爾代夫當局的降落許可，「雖然曾出現阻滯，但最後無事」。網上有片段顯示，昨凌晨有車隊駛離馬爾代夫機場的貴賓區。報道又指，戈塔巴雅近日也試圖到其他地方，有指印度拒絕載有他的軍機降落在民用機場，以及美國大使館拒絕向他批出旅遊簽證。戈塔巴雅曾居於美國，一名兒子和孫兒在當地，他為了競逐總統放棄美國的雙重國籍。他離國時因還未辭職，在海外可獲外交豁免權不被拘捕。他任財長的弟弟擁有美國雙重國籍，周二試圖經杜拜飛往美國時，遭其他乘客抗議和阻止他使用特快通道未能上機。但周二晚有消息指他已離開正飛往美國。

政局續動盪 民眾佔據總理辦公室

戈塔巴雅被指貪污和導致國家破產，他離開後由總理維克勒馬辛哈任代理總統，後者宣布全國進入緊急狀

態。民眾認為兩人關係密切，昨湧往總理辦公室要求維克勒馬辛哈下台，軍警雖施放催淚彈，惟民眾最後衝破防線佔據辦公室。