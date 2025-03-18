律師行寫錯字就罰錢　新晉律師半年被罰650萬日圓

日本大阪府一間律師事務所傳出一宗職場霸凌事件，一名新晉律師因寫錯字等原因，半年內遭上司罰款650萬日圓(約33.7萬港元)，導致他身心健康亮紅燈，就醫後被診斷出患有適應障礙，被迫辭職，事後大阪律師協會介入調查，決定對涉嫌職場霸凌的資深律師做出懲戒處分。
綜合報道，該法律事務所的資深男律師列出18項罰則，包括文件每出現一個錯漏字罰款500日圓(約26港元)、沒有把與客戶聯繫的電郵副本發給他罰款5,000日圓(約260港元)、文書出現重大錯誤罰款2萬日圓(約1,000港元)、客戶嚴重投訴罰款5萬日圓(約2,600港元)。結果，在2021年6月入職的新手律師竟在短短半年內累積高達650萬日圓的罰款，並於2022年1月被診斷出患有適應障礙，最終只好提出離職。
大阪律師協會質疑涉及職場霸凌
制定罰則的資深律師強調，當初之所以會訂定這些罰則，是為了要改善新晉律師的工作態度，下屬也都同意遵從，並指後來在下屬離職的餞別聚會上，他主動將罰款全數退回給對方，對方也欣然接受。
不過，大阪律師協會認為，人都會有犯錯的可能性，但資深律師並沒有對下屬提供明確的指導，也很難想像下屬會願意接受支付不合理的罰款，不禁懷疑資深律師可能是運用自己的懲戒權力來強迫下屬就範，此舉顯然涉及職場霸凌，所以決定對資深律師做出懲戒處分。