律師行寫錯字就罰錢　新晉律師半年被罰650萬日圓

日本大阪府一間律師事務所傳出一宗職場霸凌事件，一名新晉律師因寫錯字等原因，半年內遭上司罰款650萬日圓(約33.7萬港元)，導致他身心健康亮紅燈，就醫後被診斷出患有適應障礙，被迫辭職，事後大阪律師協會介入調查，決定對涉嫌職場霸凌的資深律師做出懲戒處分。

綜合報道，該法律事務所的資深男律師列出18項罰則，包括文件每出現一個錯漏字罰款500日圓(約26港元)、沒有把與客戶聯繫的電郵副本發給他罰款5,000日圓(約260港元)、文書出現重大錯誤罰款2萬日圓(約1,000港元)、客戶嚴重投訴罰款5萬日圓(約2,600港元)。結果，在2021年6月入職的新手律師竟在短短半年內累積高達650萬日圓的罰款，並於2022年1月被診斷出患有適應障礙，最終只好提出離職。