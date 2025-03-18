熱門搜尋:
李兆基逝世 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 金像獎2025 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-03-18 15:00:00

律師行寫錯字就罰錢　新晉律師半年被罰650萬日圓

分享：
律師行寫錯字就罰錢，新晉律師半年被罰650萬日圓。(網上圖片)

律師行寫錯字就罰錢，新晉律師半年被罰650萬日圓。(網上圖片)

adblk5

日本大阪府一間律師事務所傳出一宗職場霸凌事件，一名新晉律師因寫錯字等原因，半年內遭上司罰款650萬日圓(33.7萬港元)，導致他身心健康亮紅燈，就醫後被診斷出患有適應障礙，被迫辭職，事後大阪律師協會介入調查，決定對涉嫌職場霸凌的資深律師做出懲戒處分。

綜合報道，該法律事務所的資深男律師列出18項罰則，包括文件每出現一個錯漏字罰款500日圓(26港元)、沒有把與客戶聯繫的電郵副本發給他罰款5,000日圓(260港元)、文書出現重大錯誤罰款2萬日圓(1,000港元)、客戶嚴重投訴罰款5萬日圓(2,600港元)。結果，在20216月入職的新手律師竟在短短半年內累積高達650萬日圓的罰款，並於20221月被診斷出患有適應障礙，最終只好提出離職。

adblk6
大阪律師協會質疑涉及職場霸凌。(網上圖片)

大阪律師協會質疑涉及職場霸凌。(網上圖片)

大阪律師協會質疑涉及職場霸凌

制定罰則的資深律師強調，當初之所以會訂定這些罰則，是為了要改善新晉律師的工作態度，下屬也都同意遵從，並指後來在下屬離職的餞別聚會上，他主動將罰款全數退回給對方，對方也欣然接受。

不過，大阪律師協會認為，人都會有犯錯的可能性，但資深律師並沒有對下屬提供明確的指導，也很難想像下屬會願意接受支付不合理的罰款，不禁懷疑資深律師可能是運用自己的懲戒權力來強迫下屬就範，此舉顯然涉及職場霸凌，所以決定對資深律師做出懲戒處分。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能