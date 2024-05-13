律師鑽漏洞買58張免費機票　再控航空公司要求退出境稅

新西蘭威靈頓一名律師在捷星航空(Jetstar Airway)的促銷活動中發現一個漏洞，便透過這個漏洞豪買58張免費的機票，其後再起捷星航空，要求退還航班的出境稅。

綜合報道，這位新西蘭名叫Tyrone Barugh，在2020年3月發現捷星航空一項促銷活動中存在漏洞，他先透過網站訂購了紐西蘭奧克蘭飛往澳洲悉尼的來回機票，以及澳洲悉尼飛往紐西蘭奧克蘭的來回機票，之後再隨即取消這兩張訂單的航班，結果系統一如他的預期，留下了回程的機票，此舉不僅讓Tyrone Barugh取回退款及退款的積分，還意味他成功免費獲得紐西蘭奧克蘭飛往澳洲雪梨的來回機票，他亦藉此漏洞，成功獲得58張免費的機票。