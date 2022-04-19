後Omicron時期｜患者毋須隔離 營業不限時 南韓防疫全面解禁

南韓在Omicron疫情持續下，昨日起全面解除社交距離限制，只維持口罩令，5月下旬起確診病人將毋須隔離，可到普通醫院和診所當面看病。這是南韓自2020年初爆疫、3月起實施防疫限制以來，時隔2年零1個月，民眾基本回復正常生活。疾病管理廳廳長鄭銀敬指「後Omicron時期」應對計劃，關鍵在於與病毒共存，旨在與新冠病毒一起安全地復常，並建立日常診療體系。

去年11月，政府宣布採取「與病毒共存」方針並分階段解除防疫限制，但因今年初爆發Omicron疫情、單日確診創紀錄的逾62萬宗，措施一度收緊，至近期疫情趨緩，又放寬為限聚10人、公眾場所營業至晚上12時等。確診數續減，前日新增47,743宗，是相隔10星期單日新症再少於5萬。防疫部門指，疫情仍在蔓延，但高峰已過，決定全面撤銷防疫限制，但維持口罩令，兩周後將檢討會否解除室外口罩令。

食肆、娛樂場所等昨日起不再限制營業時間，私人聚會、大型活動和集會、宗教場所等不再限制人數，戲院、體育館、演出場館等室內公眾場所禁止飲食則於下周一解除。

此外，政府從下周一起將新冠從具有最高級別隔離規定的甲類傳染病調低至乙類傳染病，診斷、檢查、治療均適用於普通醫療系統標準，從5月下旬起，新冠確診病人毋須隔離，可在任何醫院和診所當面看病。

若現超強變種 將重啟防疫措施

韓聯社指，政府方針是，今後若出現「強大的」變種病毒，仍將重新實施入境限制，如有必要，也會重啟社交距離和居家治療措施。醫學專家對全面解禁意見不一，但一致強調應對高危群組作系統性保護。翰林大學醫學院呼吸內科教授鄭錡碩指，限聚10人、營業至晚上12時等措施對控疫沒太大作用，理應解除，但迅速診斷、處方、用藥系統仍未正常啟動，為確保免疫力弱和高危群組可盡早就診，當局有必要制訂更多適用的診療措施。