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國際
2022-07-20 21:50:37

得人驚！俄直升機堪察加半島墜毀 遇難富商遺體疑被野熊吃掉

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直升機殘骸。(互聯網)

直升機殘骸。(互聯網)

俄羅斯遠東地區發生恐怖墜機意外，英國《每日郵報》引述當地傳媒報道，該國25歲的滑雪射擊項目前世界冠軍馬利諾夫斯基(Igor Malinovskii)，上周六駕駛直升機載著一對富商情侶到堪察加半島(Kamchatka peninsula)觀光，途中遇上惡劣天氣，直升機墜毀著火，機上3人全部罹難。

搜救人員翌日在Geysers山谷找到直升機燒焦殘骸，距離現場遠處則發現人體殘肢。當局懷疑死者屍體被野熊拉出機身殘骸，甚至被啃掉。

堪察加半島有大量野熊聚居。(互聯網)

堪察加半島有大量野熊聚居。(互聯網)

天氣惡劣 不宜飛行

報道指，馬利諾夫斯基曾五奪滑雪射擊少年組世界冠軍，因疫情被迫退役，其後加入父親營辦的旅遊服務公司，負責駕駛直升機接載遊客來回堪察加半島的觀光景點，今次接載的兩名俄國富人遊客，一人是經營衛生產品公司的知名女富商，另一人是電訊公司男高管。

女富商組團到堪察加半島遊覽，除了與她一同遇難的男伴，還有其他團友，每人旅費為4,250英鎊(4萬港元)。報道指，事發時天氣惡劣，不宜飛行，當局正刑事調查為何直升機會在此情況下繼續行程。

俄羅斯入侵烏克蘭後受到西方多國制裁，富有階層難以出國旅遊，便轉而遊覽本國景點，其中堪察加半島有不同地貌和野生生態，是觀光熱點，但當地有大量野熊聚居，出沒於偏遠地區。

遇難女富商Zoya Kaygorodova(左)與男高管Sergey Kolesnyak(右)。(互聯網) 馬利諾夫斯基是直升機機師。(互聯網) 搜救人員在墜機現場發現人體殘骸。(互聯網) Zoya Kaygorodova生前與老虎合照。(互聯網)
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