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國際
2022-12-01 16:16:00

得意忘形｜巴西漢贏馬衝出賽道慶祝　下秒被撞飛浴血(有片)

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馬當然令人高興，不過巴西1男子卻在自己捧場的馬匹勝出賽事後，得意忘形竟衝進賽道慶祝，沒有注意到後方正高速跑來的落後選手，轉眼就被猛力撞飛，當場流血倒地不起，恐怖意外過程被現場觀眾拍下。

巴西男贏馬衝出賽道慶祝，下秒被撞飛浴血。(Twitter)

巴西男贏馬衝出賽道慶祝，下秒被撞飛浴血。(Twitter)

合報道，巴西Cachoeira Grande周日(1127)舉行一場賽馬，網上影片顯示，現場的賽道非常簡陋，賽道以直插在地的木條分隔，兩旁則站滿圍觀群眾，沒有圍欄，觀眾不停叫囂打氣，氣氛熱烈。此時，2名選手分別騎著馬匹衝過終點，33男子Givanilton Alves da Silva隨即展開雙手，歡喜若狂地衝入跑道慶祝贏馬，卻沒有留意到後方還有選手高速跑來。

33歲男子Givanilton Alves da Silva隨即展開雙手，歡喜若狂地衝入跑道慶祝贏馬。(Twitter) 結果Givanilton Alves da Silva衝入賽道還沒有兩步，就被一匹白馬撞飛出去。(Twitter) 他當場倒地不起，口鼻流血，頭部周圍地上染有血跡，由在場人士報警。(Twitter)

傷者頭部重創須轉到州立醫院治療

結果Givanilton Alves da Silva衝入賽道還沒有兩步，就被一匹白馬撞飛出去。他當場倒地不起，口鼻流血，頭部周圍地上染有血跡，由在場人士報警，將他送到醫院搶救。報道指，Givanilton Alves da Silva這一撞導致下巴骨折、頭部重創，需要轉送到州立醫院接受進一步治療。

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