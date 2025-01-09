從香港走私160公斤黃金到日本　南韓男子在內5人被捕

4名南韓人及1名日本人，涉嫌將160公斤的黃金放入一個經改裝的塑膠盒，從香港偷運到大阪，於大阪關西機場被發現。日本大阪警方及大阪海關今日（9日）公布，以違反關稅法將5人拘捕，有關被扣押的黃金數量史日本有史以來第2多。

根據日本媒體報道，5人為公司的經理，當中包括55歲的趙祥衍、52歲的崔真晟在內的4名南韓人，以及53歲的日本人吉本真治。他們被春在去年1月11日，以輸入化妝品作掩飾，將重達160公斤，約值14.8億日圓的金條，放入貨物的塑膠底座中，估計當中逃稅達1.4億日圓。及後闔西機場的海關進行檢查時，從有關底座的間隙發現金條而揭發案件。警察又指，他們在2023年11月至去年1月4日期間，又以同樣的手法，4次將161條金條，並在運到大阪的倉庫後，轉賣給東京的買家。