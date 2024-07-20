微軟全球大死機｜全球逾5000航班取消　黑客發偽冒電郵

微軟視窗系統因為有防毒軟件更新時出現問題，導致全球大規模死機，多地的使用Windows作業系統的電腦藍屏一片，用戶報告電腦不斷自動開機和關機。多國的航空、金融、服務業電腦受到影響。微軟表示，發現第三方軟件平台更新，影響Windows設備問題，造成技術問題的根本原因已經得到解決，但部分服務仍受影響。
航空業成為重災區，航班要改用人手辦理登機，有航空數據公司指出，全球逾5,000班航班取消，佔總數約4.6%。歐美等地多國機場服務大亂，美國航空、聯合航空與達美航空等多間航空公司由於通訊問題，一度停飛全球航班。德國柏林、澳洲悉尼等地機場航空交通亦大受影響。英國蘇格蘭愛丁堡機場據報無法使用自助登機服務，機場大排長龍。
英國天空電視台一度無法廣播
醫院、政府部門及商業金融服務都大受影響。在美國和德國都有醫院要取消部份手術。美國多個州的911緊急救護熱線亦出現問題。英國國民保健署說，預約及病歷系統受到影響。在澳洲，由於支付系統無法運作，銀行和超市自動收銀機等也受到影響，有商店暫停營業。澳洲廣播公司和英國天空電視台一度無法播放新聞內容致歉。
We’re obviously not on air - we’re trying 🤞@SkyNews Breakfast pic.twitter.com/ZKvVacRgUY— Jacquie Beltrao (@SkyJacquie) July 19, 2024
CrowdStrike指黑客發偽冒電郵
事故源於防毒軟件CrowdStrike的更新存在漏洞，CrowdStrike承認為微軟客戶更新防毒軟件時，有內容出現問題，導致Windows作業系統故障，不涉及黑客攻擊或安全事故，向受影響人士致歉；公司已經著手處理問題，部分系統或需更多時間修復。事件亦引發進一步網絡安全問題，CrowdStrike表示，留意到已有黑客利用今次事設立偽冒網站，或發送冒充CrowdStrike員工的網路釣魚電子郵件，出售虛假的修復程式，提醒受影響機構和人士，必須按官方技術指引處理故障。美國國土安全部和英國國家安全網絡中心亦發出警告，呼籲公眾留意可疑電郵及短訊。