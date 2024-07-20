微軟全球大死機｜全球逾5000航班取消　黑客發偽冒電郵

微軟視窗系統因為有防毒軟件更新時出現問題，導致全球大規模死機，多地的使用Windows作業系統的電腦藍屏一片，用戶報告電腦不斷自動開機和關機。多國的航空、金融、服務業電腦受到影響。微軟表示，發現第三方軟件平台更新，影響Windows設備問題，造成技術問題的根本原因已經得到解決，但部分服務仍受影響。

航空業成為重災區，航班要改用人手辦理登機，有航空數據公司指出，全球逾5,000班航班取消，佔總數約4.6%。歐美等地多國機場服務大亂，美國航空、聯合航空與達美航空等多間航空公司由於通訊問題，一度停飛全球航班。德國柏林、澳洲悉尼等地機場航空交通亦大受影響。英國蘇格蘭愛丁堡機場據報無法使用自助登機服務，機場大排長龍。