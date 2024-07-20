微軟全球大死機｜CrowdStrike股價重挫逾11%　市值蒸發100億美元

微軟視窗系統因為有防毒軟件更新時出現問題，導致全球大規模電腦當機，擾亂全球商業運作，利淡投資氣氛，美股繼續受壓，其中道指連跌2天。道瓊斯指數，收市跌377點，報40287點。標普五百指數，收市跌39點，報5505點。事件主角，網絡安全軟件公司CrowdStrike(CRWD)股價重挫逾11%，至於微軟亦跌0.7%。
CrowdStrike行政總裁George Kurtz發表聲明向受影響人士致歉，表示事故並非因安全問題或網路攻擊引起，目前已識別及嘗試修復問題。CrowdStrike股價開市前曾急插22.1%，開市後仍跌逾11%至約303.65美元，相當於市值蒸發接近100億美元。
美股周五受壓 三大指數齊跌
微軟電腦系統故障影響多個行業，美股周五普遍受壓。道指低開72點，下午早段跌過最多461點，見40203點的全日低位，收市跌377點。保險公司Travelers和金融服務公司美國運通，上季收入均令市場失望，股價分別跌逾7%和跌逾2%晶片公司英特爾跌逾半成，該3隻股份是跌幅首3大道指成分股。其他晶片股亦顯著受壓，Nvidia、AMD和美光都跌逾2%。納斯達克指數收巿報17726點，下跌144點。標普五百指數收巿報5505點，下跌39點。總計整個星期，道指上升0.7%。標指及納指分別下跌2%及3.6%。