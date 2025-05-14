微軟全球裁員3%涉6000人 目標精簡管理層

科技巨頭微軟（Microsoft）於5月13日宣布新一輪裁員計劃，將裁減全球約3%的員工，預計影響約6000人，重點將放在「精簡管理階層」。這是微軟自2023年年初以來規模最大的一次裁員行動。
根據《衛報》報道，微軟表示，此次裁員涉及所有層級與地區的員工。公司發言人強調：「我們持續實施必要的組織變革，讓公司在充滿活力的市場取得成功。」
值得注意的是，這項裁員決定出現在微軟連續4個季度獲利超出華爾街預期之際。根據微軟最新公布的資訊，截至2024年6月，該公司共聘僱22.8萬名全職員工，其中約55%位於美國。
微軟首席財務長Amy Hood曾在今年4月的財報電話會議上表示：「公司專注於打造高績效團隊，並且透過縮減管理者數量與階層，提高我們的敏捷度。」數據顯示，今年3月的微軟員工人數比去年同期增加2%，但較去年年底略有下降。
微軟2023年曾裁員近2萬人
回顧微軟的裁員歷史，2023年年初該公司曾進行一輪大規模裁員，當時裁減近2萬人，約佔員工總數的5%，成為新冠疫情期間擴張後又縮減人手的科技公司之一。
據《The Verge》報道，此次裁員將影響微軟各個業務部門的員工。與2023年初以績效為基礎的小規模裁員不同，這次的裁員被認為是結構性的調整。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章