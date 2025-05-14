微軟全球裁員3%涉6000人 目標精簡管理層

科技巨頭微軟（Microsoft）於5月13日宣布新一輪裁員計劃，將裁減全球約3%的員工，預計影響約6000人，重點將放在「精簡管理階層」。這是微軟自2023年年初以來規模最大的一次裁員行動。

根據《衛報》報道，微軟表示，此次裁員涉及所有層級與地區的員工。公司發言人強調：「我們持續實施必要的組織變革，讓公司在充滿活力的市場取得成功。」

值得注意的是，這項裁員決定出現在微軟連續4個季度獲利超出華爾街預期之際。根據微軟最新公布的資訊，截至2024年6月，該公司共聘僱22.8萬名全職員工，其中約55%位於美國。