微軟工程師聘暗網殺手殺5名養子女親生父母 以Bitcoin付錢被判囚7年

美國一名微軟(Microsoft)軟件工程師在暗網殺手網頁僱用殺手，以價值1.6萬美元(約12.48萬港元)的虛擬貨幣Bitcoin付錢，密謀殺死5名養子女的親生父母。他承認去年12月僱人殺一名35歲男子和一名38歲女子，上周四在紐約法院判監7年。兩名目標人士未被殺害。

根據認罪協議，42歲被告Christopher Pence承認2021年7月16日至8月9日在猶他州寓所使用電腦進入暗網安排殺人計劃，他要求殺死兩名紐約州居民，並向網頁管理人支付上述價值的Bitcoin，提供目標人士的名字、住址和照片，指示他們假裝事故或行劫殺害兩人，並要求不要傷害與目標同住的兒童。聯邦調查局(FBI)探員2021年10月27日於猶他州拘捕Pence，他向調查員供稱自從領養目標人士的數名子女後，兩家人關係惡劣遂萌殺意。