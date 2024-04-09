熱門搜尋:
DSE 2024 雪龍2號 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 金像獎2024
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-04-09 19:08:30

微軟工程師聘暗網殺手殺5名養子女親生父母 以Bitcoin付錢被判囚7年

分享：
微軟

微軟工程師｜42歲被告Christopher Pence與妻子本身育有10名子女，之後再領養5名孩子。(互聯網)

美國一名微軟(Microsoft)軟件工程師在暗網殺手網頁僱用殺手，以價值1.6萬美元(約12.48萬港元)的虛擬貨幣Bitcoin付錢，密謀殺死5名養子女的親生父母。他承認去年12月僱人殺一名35歲男子和一名38歲女子，上周四在紐約法院判監7年。兩名目標人士未被殺害。

根據認罪協議，42歲被告Christopher Pence承認2021年7月16日至8月9日在猶他州寓所使用電腦進入暗網安排殺人計劃，他要求殺死兩名紐約州居民，並向網頁管理人支付上述價值的Bitcoin，提供目標人士的名字、住址和照片，指示他們假裝事故或行劫殺害兩人，並要求不要傷害與目標同住的兒童。聯邦調查局(FBI)探員2021年10月27日於猶他州拘捕Pence，他向調查員供稱自從領養目標人士的數名子女後，兩家人關係惡劣遂萌殺意。

微軟 微軟 微軟

微軟工程師｜認為養子女母虐待孩子

報道指，Pence和妻子與兩人的10名子女於2018年居於華盛頓，一天突收到一名女子的求助，約他們在麻省見面，並指她的5名子女有安全危險，不可以與其丈夫一起居住。Pence最終答應收養那女子的5名孩子，結果共帶著15名孩子回到華盛頓。Pence指出，收養5名孩子後，開始疏遠他們的親生父母，但該對夫婦卻跟隨他們到德州，最後更要求將兩人的汽車屋駛進Pence一家在猶他州市值約100萬美元(約780萬港元)的大宅範圍空地內。Pence指控其中一名領養子女遭親生父母以管教為名虐待，決定再不忍受這對夫婦。探員問Pence是否為了保護孩子殺人，他無正面回答，只問「我是否摧毀了自己的人生？」還說希望有時光機，讓時光倒流。

Ad Block
藜麥好處｜（am730製圖） 藜麥好處｜含有植物化合物：槲皮素 (Quercetin) 和山奈酚 (Kaempferol)（am730製圖） 藜麥好處｜纖維含量非常高：遠高於大多數的穀物類（am730製圖） 藜麥好處｜不含麩質：非常適合麩質敏感的人（am730製圖） 藜麥好處｜低升糖指數 (glycemic index, GI) ，有利控制血糖（am730製圖） 藜麥好處｜對代謝健康 (metabolic health) 有益（am730製圖） 藜麥好處｜藜麥含有非常多的抗氧化劑（am730製圖） 藜麥好處｜對你的腸道有益（am730製圖） 黑藜、紅藜、白藜的分別｜（am730製圖） 黑藜、紅藜、白藜的分別｜黑藜麥：口感偏硬，容易造成消化不良；對胃部負擔相對較大（am730製圖） 黑藜、紅藜、白藜的分別｜紅藜麥：較有嚼勁，常用來做冷盤；對胃部負擔比白藜麥大（am730製圖） 黑藜、紅藜、白藜的分別｜白藜麥：質感最軟熟，常用來取代白米；胃部負擔相對較小（am730製圖） 藜麥食譜｜藜麥飯（am730製圖） 藜麥食譜｜藜麥飯（am730製圖） 藜麥食譜｜曬乾番茄波菜藜麥沙律（am730製圖） 藜麥食譜｜曬乾番茄波菜藜麥沙律（am730製圖） 藜麥食譜｜羽衣甘藍藜麥蔬菜湯（am730製圖） 藜麥食譜｜羽衣甘藍藜麥蔬菜湯（am730製圖） 藜麥食譜｜藜麥雜菌燉飯（am730製圖） 藜麥食譜｜藜麥雜菌燉飯（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受