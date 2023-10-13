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國際
2023-10-13 16:38:05

微軟收購動視暴雪終獲英國批准　完成遊戲產業最大併購

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微軟收購動視暴雪獲英國監管部門開綠燈。(路透社)

微軟收購動視暴雪獲英國監管部門開綠燈。(路透社)

英國競爭與市場管理局就微軟收購動視暴雪的併購協議，終於開出綠燈，讓這宗拉鋸近兩年的遊戲業界最大併購，最終可以拍板。然而英國方面仍然批評微軟在審查過程的行動，令有關審視過程並不能暢順。

微軟提出以690億美元收購動視暴雪的這宗併購，在早前獲得歐盟的委員會批准後，卻於英國「卡關」，原因是英國的競爭與市場管理局表示出憂慮。微軟方面曾批評，有關的決定對英國不利，英國的競爭與市場管理局在批准了有關併購後，仍表示：「營商者與他們的顧問應該亳無疑問地認為，微軟的策略是無助他們與競爭與市場管理局進行合作。微軟在我們初步調查之時，他們其實有機會重組，然而他們選擇繼續一系列我們已告知他們行不通的措施。以這種方式拖延過程只是在浪費金錢和時間。」

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微軟收購動視暴雪獲通過。(網上圖片)

微軟收購動視暴雪獲通過。(網上圖片)

雲端串流交Ubisoft

在重組的協議，微軟會將動視暴雪在家用機及電腦的遊戲，雲端串流將由Ubisoft分發。英國競爭與市場管理局指有關協議將確保仍會有競爭力的價格，及提供更多選擇和更好服務。競爭與市場管理局指，動視暴雪將網上雲端串流的權益售予Ubisoft，可令微軟無法在這個發展迅速的市場上作出壟斷。

微軟方面就表示感謝英國有關方面的審視及決定，而他們已經跨過整宗收購的最後一度審查障礙，而動視暴雪亦形容有關的通過是好消息。

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