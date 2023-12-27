微軟Excel世界錦標賽 澳洲香港人移民後代三連冠

電腦上的Excel除了作為統計軟件用於工作，還可以用來比賽？微軟於12月10日在美國拉斯維加斯舉辦Excel世界錦標賽，由8名來自世界各地的電競高手較量。最終由澳洲代表、任職精算師的港人移民第二代魏天培（Andrew Ngai）連續3年勇奪冠軍。 今屆賽事有16人參加準決賽，8名勝出者躋身決賽。魏天培原本在準決賽一度「包尾」而遭淘汰，不過賽會發現他的電腦故障，宣判他「復活」躋身決賽，最終擊敗來自美國、加拿大、新西蘭、愛爾蘭、波蘭和荷蘭的對手。

運用 Excel 功能解題 每場比賽半小時 微軟Excel世界錦標賽究竟是如何比賽呢？魏天培解釋，其實有不少遊戲可以用Excel來製作，如棋類、啤牌、數學題等，而參賽者要做的就是運用Excel的功能來解題，「（主辦方出了）很多題目在Excel裡，你解決得越多就越多分。每場比賽半小時，看誰比較快拿到最多分。」 從小對數學感興趣 畢業後成精算師 魏在悉尼出生，父母約30年前由香港移民到澳洲。他自己從小到大都是對數學感興趣，中學就讀當地名校，之後到新南威爾斯大學攻讀數學和精算專業，畢業後成精算師。他稱因工作關係每天都要用Excel，至今已十多年，透過工作訓練Excel技能。他表示，Excel不只用於辦公室，也可令生活更便利。「它其實是非常靈活的工具，可以像計算機那樣做很多基本的事情。比如管理個人財務、開支和預算。」他指Excel近年增添了很多新功能，需要持續學習。