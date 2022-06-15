微軟IE瀏覽器今起「走入歷史」　27年任務完結

由微軟(Microsoft)開發的瀏覽器Internet Explorer(IE)，今日(15日)正式走入歷史，結束27年的任務。用戶日後若要啟用IE，只能在Edge瀏覽器開啟IE模式，微軟承諾會將IE保留至2029年才刪除。至於Google旗下的即時通訊服務Google Talk，亦同樣於明日(16日)起全面關閉。

網民稱IE童年回憶

在網上討論區，有網民亦發文指「微軟Internet Explorer今日正式退休，大家有啲咩想同IE講?」有網民回應稱十分懷念，並指IE為童年回憶，亦有網民笑言：「多謝你每次喺我需要下載Chrome嘅時候都喺度」、「沒有回應」。Internet Explorer自1995年推出，在2002年和2003年達到95%的使用率高峰，曾經是使用最廣泛的瀏覽器，但後來因架構不安全、效能低、速度慢等因素，逐漸被Chrome、FireFox等競爭對手取代。

至於Google旗下的即時通訊服務Google Talk將於明(16日)起全面關閉。Google Talk於2015年推出，是內置在Gmail中的即時通訊服務，但在2017年起被Hangouts取代。Google宣布，6月16日起Google Talk停止支援包括Pidgin和Gajim在內的第三方應用程式，官方建議用戶改用Google Chat。