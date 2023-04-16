德國保護基礎建設 逐一檢查國內5G通訊網中國製零件

德國政府重新評估與最大貿易夥伴中國的雙邊關係之際，德國媒體周六(15日)引述內政部長費賽爾(Nancy Faeser)的話說，內政部正逐一檢查安裝於國內的5G網絡的所有中國零件。

費賽爾對《周日畫報》(Bild am Sonntag)表示：「我們必須保護我們通訊網絡。」她補充說，檢查的三大重點分別為識別風險、防止危機、避免依賴，「這對我們關鍵基礎設施來說，尤其貼切」。

據報擬禁用華為與中興部分零件

路透社上月引述政府消息指，德國政府考慮在國內電訊網絡禁用中國企業華為及中興通訊的某些零件，有可能是因應安全考慮的一項重大措施。當時內政部稱，對通訊設備供應商進行安全風險評估，不針對個別生產商。

德國政府一直審慎地避免將華為單挑出來，但擔心這類企業與北京安全部門的緊密關係，意味著若把它們嵌入未來的流動網絡中，恐讓中國間諜，甚至破壞分子會取得出入重要基礎設施的管道。

德對中國立場趨強硬

另外，德國政府對中國立場轉趨強硬，繼重新審查中遠集團入股漢堡碼頭後，德國《商報》(Handelsblatt)引述政府消息報道，為阻止技術外流，抑制中國在戰略物資晶片的影響力，並預防中國大陸一旦攻台時，將晶片當作施壓工具，德國打算將安世半導體(Nexperia)從政府的補助名單剔除。

德國原本在2021年12月將安世列入「歐洲共同利益重要計劃」的補助名單，協助安世研發節能晶片，但近來政府對中國觀感改變，對安世母公司聞泰科技(Wingtech Technology)與中國政府的關係感到不安。

安世前身是荷蘭恩智浦(NXP)旗下的一個部門，在漢堡擁有最大晶圓廠和1600名員工。安世一名高層警告，將公司剔出補助名單，對德國製造業的投資環境將是令人憂慮的訊號，給人不歡迎在地企業的印象，呼籲德國政府根據事實審查。