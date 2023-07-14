德國公布對華策略　將減少對中國經濟依賴

德國政府在周四，公布首份長達40頁的「對華策略」文件，當中指出柏林當局在經濟上依賴中國，就如同在走鋼線，同時批評中國的人權以及違反國際法。報告指，中國是德國最重要的貿易夥伴，兩國的出入口數字去年達到3,000億歐元（約26,337億港元）。

德國在周四（13日）宣布新的對華策略，其中將會減少對華在關鍵領域的依賴，當中包括醫藥、電動車鋰電池以及晶片原材料等。

報告指出：「中國已經改變。基於這個結果以及中國的政治決定，我們需要改變對中國的態度。」報告又指，中國是在應對氣候轉變、大流行以及持續發展中，都是關鍵的夥伴，然而報告指「他們更堅定地追求自己的利益，並試圖以各種方式，重塑現有的國際秩序，危及全球的安全。」

舒爾茨不是尋求脫鉤

報告表示，歐洲最大的經濟體，希望與中國維持經濟關係，然而在一些關鍵領域上需要令供應鏈多元化，以減少對華依賴來「去風險」。德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）在Twitter表示：「我們不是尋求（與中國）脫鉤。不過我們在未來要減少在關鍵領域的依賴。」報告指出，德國在醫療科技、藥物、半導體需要的信息技術以及稀土等多方面過度依賴中國。

報告又提到：「在關鍵領域，（歐盟）絕對不能依賴那些與我們價值不同的國家。」報告重申，德國政府應該在網絡安全和監控技術等新科技上，調整出口管制產品清單。