德國出軌男七度下毒企圖殺妻　Google搜尋毒藥混入薄餅

一名56歲的德國男子因涉嫌七次毒害妻子，包括在冷凍薄餅中下毒，23日在德國南部班貝格地區法院接受謀殺未遂罪審判。除謀殺未遂外，他還面臨嚴重身體傷害指控。起訴書未載有案中人物姓名。
必須安裝心臟節律器
根據起訴書，該男子於2022年在網上與另一名女子開始交往，並承諾與她共度未來並生兒育女。為獲得自由開始新生活，他於2023年夏天決定殺害自己的妻子。調查顯示，疑犯曾在Google上搜尋「對人類有致命性的毒藥」和「可檢測到烏頭中毒」等關鍵字，隨後訂購數種植物毒藥寄至工作場所。
檢察官指控，男子在2023年8月至2024年12月期間共七次試圖毒害另一半。每次毒害後，妻子雖然倖存，但部分事件導致她因中毒住院，甚至必須安裝心臟節律器。
「沒有任何緊張情緒」
在2024年12月的最後一次毒害嘗試中，這名56歲男子在妻子和兒子食用的冷凍薄餅上下毒，導致母子二人出現嚴重心律不整，生命垂危。幸虧急救醫生和醫護人員迅速搶救，兩人才得以生還。據指控，在救援人員奮力搶救時，該男子並未告知中毒事件，且「沒有任何緊張情緒，也沒有任何同情心」。
事件發生後的周末，疑犯與熟人前往法國，最終被捕。調查人員在搜查中發現了各種植物毒素的殘留物。據法庭發言人表示，該男子在審判開始時並未提出抗辯，但宣布將在次日聽證會上作出陳述。案件判決預計將於11月中旬公布。
