德國出軌男七度下毒企圖殺妻　Google搜尋毒藥混入薄餅

一名56歲的德國男子因涉嫌七次毒害妻子，包括在冷凍薄餅中下毒，23日在德國南部班貝格地區法院接受謀殺未遂罪審判。除謀殺未遂外，他還面臨嚴重身體傷害指控。起訴書未載有案中人物姓名。 必須安裝 心臟節律器 根據起訴書，該男子於2022年在網上與另一名女子開始交往，並承諾與她共度未來並生兒育女。為獲得自由開始新生活，他於2023年夏天決定殺害自己的妻子。調查顯示，疑犯曾在Google上搜尋「對人類有致命性的毒藥」和「可檢測到烏頭中毒」等關鍵字，隨後訂購數種植物毒藥寄至工作場所。

檢察官指控，男子在2023年8月至2024年12月期間共七次試圖毒害另一半。每次毒害後，妻子雖然倖存，但部分事件導致她因中毒住院，甚至必須安裝心臟節律器。