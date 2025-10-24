熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-10-24 17:45:04

德國出軌男七度下毒企圖殺妻　Google搜尋毒藥混入薄餅

分享：

一名德國男子涉嫌7度毒害自己的妻子。（示意圖／PIXABAY）

一名56歲的德國男子因涉嫌七次毒害妻子，包括在冷凍薄餅中下毒，23日在德國南部班貝格地區法院接受謀殺未遂罪審判。除謀殺未遂外，他還面臨嚴重身體傷害指控。起訴書未載有案中人物姓名。

必須安裝心臟節律器

根據起訴書，該男子於2022年在網上與另一名女子開始交往，並承諾與她共度未來並生兒育女。為獲得自由開始新生活，他於2023年夏天決定殺害自己的妻子。調查顯示，疑犯曾在Google上搜尋「對人類有致命性的毒藥」和「可檢測到烏頭中毒」等關鍵字，隨後訂購數種植物毒藥寄至工作場所。

adblk5

檢察官指控，男子在2023年8月至2024年12月期間共七次試圖毒害另一半。每次毒害後，妻子雖然倖存，但部分事件導致她因中毒住院，甚至必須安裝心臟節律器

「沒有任何緊張情緒」

在2024年12月的最後一次毒害嘗試中，這名56歲男子在妻子和兒子食用的冷凍薄餅上下毒，導致母子二人出現嚴重心律不整，生命垂危。幸虧急救醫生和醫護人員迅速搶救，兩人才得以生還。據指控，在救援人員奮力搶救時，該男子並未告知中毒事件，且「沒有任何緊張情緒，也沒有任何同情心」。

事件發生後的周末，疑犯與熟人前往法國，最終被捕。調查人員在搜查中發現了各種植物毒素的殘留物。據法庭發言人表示，該男子在審判開始時並未提出抗辯，但宣布將在次日聽證會上作出陳述。案件判決預計將於11月中旬公布。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處 食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增.jpg

ad