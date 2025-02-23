德國大選凌晨有結果 極右另類選擇黨獲美國支持 倡與俄羅斯修好

德國大選周日(23日)投票，並於當地傍晚6時(香港周一凌晨1時)結束，料票站外調查會即時有結果。投票前民調顯示，現任總理朔爾茨領導的中間偏左社會民主黨(社民黨)以15%支持率排第三，次於極右翼「另類選擇黨」(AfD)約20%的支持，這將是極右政黨歷來最佳成績。由中間偏右的基督教民主聯盟(基民盟、CDU)及盟友基督教社會聯盟(基社盟)組成的聯盟，雖以近30%支持率領先，但並未能取得過半議席單獨執政。或影響德國政治氣候的另類選擇黨在特朗普上台後與美國政界走近，該黨亦倡議與俄羅斯修好。 今次德國大選備受歐美關注，民調領先的基民盟屬保守派，其69歲黨魁梅爾茨(Friedrich Merz)有望成為德國下一任總理。今屆選舉，選民聚焦在不穩定經濟，以及社會發生連串死亡襲擊引發的移民和安全問題。梅爾茨承諾將會在4年內解決大部分問題。若果基民盟勝出，他將最少與另一政黨組成聯合政府，很大機會是現任執政黨社民黨。梅爾茨在投票前夕堅稱，不會與另類選擇黨達成協議組新政府。

德國大選｜極右另類選擇黨獲馬斯克加持 美國副總統萬斯晤黨魁 梅爾茨誓言要讓德國成為歐洲強勢領導者，但德國也面臨軍事預算壓力。俄羅斯入侵烏克蘭，德國是繼美國後第二大援手，新一屆政府將面臨美國總統特朗普的挑戰，後者譴責烏克蘭總統澤連斯基為獨裁者，並破壞了西方反俄統一戰線。 美國在特朗普上台後與另類選擇黨關係拉近，除了特朗普親信、科技大亨馬克斯以視像形式現身該黨競選集會外。美國副總統萬斯更與另類選擇黨黨魁魏德爾(Alice Weidel)會面令德國政界感震驚，萬斯更呼籲美歐結束長期以來與極右翼對話的禁忌。在德國，有關禁忌被稱為「防火牆」(firewall、德文為brandmauer)。上個月，梅爾茨被指為獲極右在國會支持，打破了這個禁忌。

德國大選｜另類選擇黨反對軍援烏克蘭 另類選擇黨在德國東部數個州頗受歡迎，在西部也發展迅速，並透過 短片分享平台TikTok吸引了德國年輕人的支持。魏德爾一段競選短片的觀看人數達400萬人次。她傳遞的訊息很簡單，就是投票給另類選擇黨，打破防火牆，改變德國政治。該黨反對援助烏克蘭與俄羅斯打仗，吸納了不少認為援烏消耗德國公帑的選民。近年不斷發生移民襲擊案，也令反移民的另類選擇黨獲支持。 另類選擇黨也主張改革歐盟，若不能成事，希望舉行投票脫離歐盟。該黨的政綱還包括廢除氣候變化政策、興建核電廠、修補連接俄羅斯的天然氣管，以及修補與俄羅斯的關係。