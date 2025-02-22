德國大選前再有兇徒施襲　大屠殺紀念館附近刺傷遊客

警方在大屠殺紀念館附近逮捕了一名疑犯。（圖／美聯社）

在襲擊發生後約3小時，一名可疑男子手上沾滿了血走向警員，隨即被制伏上銬。奈特隨後證實，警方 逮捕了一名男性疑犯，但強調警方 尚不清楚行兇動機，因為疑犯 拒絕與他們交談。

警方發言人奈特（Florian Nath）說，受害者「傷勢嚴重，必須由消防隊送往醫院接受緊急救治」。奈特補充說，傷者沒有生命危險，正在準備接受手術。同時，救護人員對6名受到驚嚇的目擊民眾提供心理治療。

根據《路透社》、《BBC》等外媒，事發在當地時間下午6時許，地點位於柏林歐洲被害猶太人紀念碑的水泥紀念柱附近。 畫面顯示，事發後緊急車輛和武裝警察封鎖了現場並對該地區進行搜查。

德國柏林重要地標大屠殺紀念館（Holocaust Memorial）附近，在當地時間21日發生持刀攻擊案，造成一名30歲的西班牙遊客受傷，兇徒已落網。暴力事件發生在全國大選前兩天，引發社會關注。

發生多宗暴力襲擊案

歐洲被害猶太人紀念碑是柏林最神聖的場所之一，紀念第二次世界大戰期間被納粹殺害的600萬猶太人。

襲擊發生之際，正值全國大選競選活動進入最後階段。民調顯示，極右翼政黨的支持率可能首次排名第二。在這場選舉前，德國已發生多宗暴力襲擊案，其中包括一宗阿富汗移民持刀襲擊案，引發有關移民政策的激烈辯論。

另據《圖片報》報道，21日稍早，一名18歲車臣男子因涉嫌策劃襲擊柏林的以色列大使館而被逮捕。

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