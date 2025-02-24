德國大選｜極右得票第二成施政障礙 與激進左翼黨佔國會三分一議席

德國提早大選周日投票，在野保守派的基督教民主聯盟(基民盟)和盟友基督教社會聯盟，得票28.5%勝出；基民盟黨魁默茨(Friedrich Merz)將成為新總理，但因得票未過半數，須與其他政黨組成聯合政府。與美國特朗普政府走近和主張與俄羅斯修好的極右政黨「另類選擇黨」得票20.8%，為歷來最佳成績；該黨與激進左翼黨在國會共佔三分一議席，形成可妨礙政府施政的少數派，並足以阻撓默茨修憲，以提高政府借貸上限刺激經濟增長的計劃。

默茨周一表示，會盡快籌組新政府，其領導的保守派聯盟最大機會是與今次大選得票第三、現任總理朔爾茨領導的中間偏左社會民主黨(社民黨)組政府，但雙方在移民問題等存在很大分歧。社民黨今屆大選成績為戰後最差，得票大約16%。基民盟成員指鑑於目前世界、烏克蘭、俄羅斯和美國局勢，「需要德國的領導」，將盡快在未來數天商談組新政府。

