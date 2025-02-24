德國大選｜極右得票第二成施政障礙 與激進左翼黨佔國會三分一議席

德國提早大選周日投票，在野保守派的基督教民主聯盟(基民盟)和盟友基督教社會聯盟，得票28.5%勝出；基民盟黨魁默茨(Friedrich Merz)將成為新總理，但因得票未過半數，須與其他政黨組成聯合政府。與美國特朗普政府走近和主張與俄羅斯修好的極右政黨「另類選擇黨」得票20.8%，為歷來最佳成績；該黨與激進左翼黨在國會共佔三分一議席，形成可妨礙政府施政的少數派，並足以阻撓默茨修憲，以提高政府借貸上限刺激經濟增長的計劃。
默茨周一表示，會盡快籌組新政府，其領導的保守派聯盟最大機會是與今次大選得票第三、現任總理朔爾茨領導的中間偏左社會民主黨(社民黨)組政府，但雙方在移民問題等存在很大分歧。社民黨今屆大選成績為戰後最差，得票大約16%。基民盟成員指鑑於目前世界、烏克蘭、俄羅斯和美國局勢，「需要德國的領導」，將盡快在未來數天商談組新政府。
德國大選｜「歐洲須自強不再依靠美國」
特朗普上台後美國由「親歐」變「親俄」，默茨周日在勝出大選後批評華府在競選期間令人憤怒的言論，干預德國大選的程度不下於俄羅斯。默茨說，「對我來說，首要工作絕對是盡快令歐洲強大，國防上可以逐步擺脫依靠美國立」。默茨另一重大舉動是邀請以色列總理內塔尼亞胡到訪德國，無視國際法庭因加沙戰爭對內塔尼亞胡發出的拘捕令。
極右另類選擇黨今次得票率超過兩成，較2021年大選得票翻倍。該黨與激進左翼黨可聯手左右政府執政，兩者均反對德國軍事援助烏克蘭，或令失去美國支持與俄羅斯對戰的烏克蘭雪上加霜。左翼黨周一表示，同意政府借貸上限提高，但不同意用於國防開支，還揚言會在削減國防預算上與默茨周旋。分析認為，若德國新政府未能增加國防開支，在美國要求歐洲為其防務負更大責任下，將令德國與北約之間陷入大麻煩；若觸怒特朗普，將增加美國與歐盟爆發貿易戰的危機。
德國大選｜馬斯克預祝另類選擇黨勝出下屆大選
德國新政府另一壓力是要盡快展示主流政黨有能力解決選民關注的議題，以擊退特朗普及其支持的另類選擇黨的批評。若不能成功，創黨12年的另類選擇黨繼在今次大選成為最大在野黨後，或勝出2029年的大選。特朗普親信、科技大亨馬斯克周一再次展示對該黨的支持，在旗下社交網「X」稱，另類選擇黨將成下屆大選最大黨。