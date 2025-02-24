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國際
2025-02-24 10:38:00

德國大選｜聯盟黨總理候選人默茨宣布勝選　籲盡快組成新政府

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德國大選，聯盟黨總理候選人默茨宣布勝選，籲盡快組成新政府。(AP)

德國大選，聯盟黨總理候選人默茨宣布勝選，籲盡快組成新政府。(AP)

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德國聯邦議院選舉投票結束，隨即點票。由「基督教民主聯盟」及「基督教社會聯盟」組成的保守派聯盟黨取得逾28.5%選票，領先另類選擇黨的20.7%及現任總理朔爾茨(Olaf Scholz)執政社會民主黨的16.5%，綠黨及左翼黨各取得11.7%8.7%選票。保守派聯盟黨總理候選人、現年69歲的默茨(Friedrich Merz)宣布勝出選舉，呼籲盡快組成新政府。

大機會成為新總理的默茨呼籲盡快組成新政府，他希望在復活節前能組建新政府，指世界不會等待德國，德國必須迅速具備執政能力。默茨承諾全力以赴確保德國重新回到穩定、高效的管治軌道上。外交方面，默茨說首要任務是努力實現歐洲團結，抗衡來自華盛頓與莫斯科、同樣激烈、戲劇性及令人無法接受的干預。

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默茨說首要任務是努力實現歐洲團結，抗衡來自華盛頓與莫斯科、同樣激烈、戲劇性及令人無法接受的干預。(AP)

默茨說首要任務是努力實現歐洲團結，抗衡來自華盛頓與莫斯科、同樣激烈、戲劇性及令人無法接受的干預。(AP)

社會民主黨得票為二戰以來最低 朔爾茨承認選舉失利

社會民主黨得票只得第三，為二戰以來最低。朔爾茨承認選舉失利，形容是失敗及痛苦的結果，他對結果負有責任。他祝賀默茨，承諾履行總理職責直至任期結束。但朔爾茨表明，即使默茨邀請聯合執政，他也不會以社會民主黨黨魁身份參與談判，他個人也不會參與該政府。

根據當地法例，選舉後30日內必須召開聯邦議院首次會議，由議員選出新總理，在一般情況下，獲得最多選票的政黨總理候選人，將被提名為總理。分析指在需要籌組聯合政府的情況下，各政黨將盡快展開組閣談判。

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