德國大選｜聯盟黨總理候選人默茨宣布勝選　籲盡快組成新政府

德國聯邦議院選舉投票結束，隨即點票。由「基督教民主聯盟」及「基督教社會聯盟」組成的保守派聯盟黨取得逾28.5%選票，領先另類選擇黨的20.7%及現任總理朔爾茨(Olaf Scholz)執政社會民主黨的16.5%，綠黨及左翼黨各取得11.7%及8.7%選票。保守派聯盟黨總理候選人、現年69歲的默茨(Friedrich Merz)宣布勝出選舉，呼籲盡快組成新政府。

大機會成為新總理的默茨呼籲盡快組成新政府，他希望在復活節前能組建新政府，指世界不會等待德國，德國必須迅速具備執政能力。默茨承諾全力以赴確保德國重新回到穩定、高效的管治軌道上。外交方面，默茨說首要任務是努力實現歐洲團結，抗衡來自華盛頓與莫斯科、同樣激烈、戲劇性及令人無法接受的干預。