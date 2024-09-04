德國夫婦因想要女兒　謀殺烏克蘭難民婦搶女嬰

一對德國夫婦想要女兒想瘋了，竟然謀殺一名烏克蘭婦女，並將她剛出生的女兒佔為己有。

夫婦的動機是「實現想要一個女兒的願望」 據悉這對德國夫婦分別為44歲的妻子和43歲的丈夫，他們被指控於今年3月殺害了27歲的烏克蘭難民以及她51歲的母親。檢察官在一份聲明中表示，這對夫婦的動機是「實現長期以來想要一個女兒的願望」。 檢察官稱，這兩人「一直計劃綁架一名新生女嬰，並將她當成自己的孩子」。 為此，他們策劃已久，據說44歲的妻子加入了 Telegram 裡的一個烏克蘭難民社群，假意表達對他們的支持，實際上則是在物色對象。最終，兩人鎖定了一名年輕的烏克蘭婦女，她在今年初生了一名女嬰，正在尋求翻譯協助。

A German couple charged with the murder of two Ukrainian women was allegedly planning to kidnap the baby daughter of one of them and pass her off as their own child.https://t.co/99JPuZQN7H — DW News (@dwnews) September 3, 2024

夫婦被指控兩起謀殺罪與一起未成年人綁架罪 3月時，這對夫婦將烏克蘭婦女及其51歲的母親約出來吃飯，並對她們下藥。丈夫當下表示要協助母親就醫，妻子則假意開車送烏克蘭女子及她的女兒回家。 但實際上，丈夫將母親帶到一個湖邊殺害後棄屍，然後告訴烏克蘭女子她的媽媽心臟病發正在醫院接受治療。 隨後，這對夫婦把母女帶往霍根海姆靠近萊茵河的地區，以鈍器攻擊女子的頭部至少3次將她打死。在殺了女子後，他們還放火燒屍，並帶著女嬰回家。 3月7日，一名路人發現了這名27歲女性的屍體，12天後，警方潛水員在湖中發現了她母親的屍體。 3月13日，這對德國夫婦被捕。檢察官稱，為了預防起見，他們將女嬰送往醫院檢查，並補充說，DNA 測試證實嬰兒的確是 27 歲死者的女兒。現在女嬰已七個月大，暫住在德國的一個寄養家庭裡，據報導，她的阿姨將她接走，然後帶回了烏克蘭。 這對夫婦正在等待審判，他們被指控犯有兩起謀殺罪與一起未成年人綁架罪。 根據聯合國統計，截至 2024 年 2 月，全球已有近 650 萬烏克蘭難民。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章