德國女外長聲明認結束17年婚姻　將繼續與前夫同住照顧兩個女兒

44歲德國女外交部長貝伯克（Annalena Baerbock）離婚了！德媒指出，她與結縭17年的丈夫，宣布離婚，兩人發表共同聲明指出，將繼續努力做好稱職父母，而他們與9歲和13歲的兩個女兒，仍將繼續住在波茨坦的居所。
德媒《圖片報》報導，貝伯克與她的丈夫霍萊施（Daniel Holefleisch），結束17年婚姻，兩人在聯合聲明中宣布，「我們不久前經過漫長的過程，共同決定，不再是夫婦。」不過，他們並未詳細說明細節，並要求尊重隱私。至於是否因其他人介入婚姻，聲明強調，「為了防止可能的猜測，我們沒有新的伴侶。」
聲明強調，孩子的幸福將是首要考量，「對我們來說，最重要的事情仍然是共同努力，確保我們的兩個女兒能夠在和平和充滿愛的環境中成長。」而他們仍將繼續住在鄰近首都柏林的城市波茨坦（Potsdam）的共同居所內。
歐洲華文媒體《歐洲時報》曾指，霍萊施原在德國物流集團DHL工作，兩人於2007年結婚，但隨著妻子在政壇越來越順遂，霍萊施於是辭去工作當起家庭主夫，全力支持妻子，貝伯克曾感嘆「我經常一大早出門，晚上回家。而擔任德國外長後，工作時間變得更長，而且要經常出差。」
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