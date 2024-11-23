德國女外長聲明認結束17年婚姻　將繼續與前夫同住照顧兩個女兒

44歲德國女外交部長貝伯克（Annalena Baerbock）離婚了！德媒指出，她與結縭17年的丈夫，宣布離婚，兩人發表共同聲明指出，將繼續努力做好稱職父母，而他們與9歲和13歲的兩個女兒，仍將繼續住在波茨坦的居所。

德媒《圖片報》報導，貝伯克與她的丈夫霍萊施（Daniel Holefleisch），結束17年婚姻，兩人在聯合聲明中宣布，「我們不久前經過漫長的過程，共同決定，不再是夫婦。」不過，他們並未詳細說明細節，並要求尊重隱私。至於是否因其他人介入婚姻，聲明強調，「為了防止可能的猜測，我們沒有新的伴侶。」