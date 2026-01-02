德國女直播主為證移民社群安全　科隆新年活動中被多次襲擊

德國一個女子，稱要在直播中證明女性走在移民社群之中是安全，結果她在科隆的倒數活動中多次受到襲擊，她並表示會就事件報警，但有網民就「幸災樂禍」，稱「高興看到她被迫揭露真相」。
這名德國的直播主Kunshikitty在除夕的深夜走在德國科隆街頭進行直播，據報她原本稱是要證明移民社群是安全的。可是當她一路走在街上，不斷遭受到襲擊，當中包括有人向她投擲雜物，她表示：「噢，我被一些東西打到，有些東西打在我頭上」，她又稱：「我懋如果我是2米高的保鑣，他們一定不會這樣做。」然後她繼續走在街上，又再一次有人向她投擲東西，據德國《圖片報》指，可能是煙火之類的東西。
網友：高興看到她被迫揭露真相
Kunshikitty其後稱她將會就事件向警察報案，而《圖片報》亦獲得科隆警察證實已立案調查。雖然有網友表達同情指：「看到這種事真讓人難過，難道就沒有辦法阻止這一切嗎？」、「歐洲在這件事之後需要認真討論公共安全問題。」不過也有網有認為她是活該：「說實話，我不喜歡看到有人受傷，但是……我很高興看到她被迫揭露真相，即使這讓她承受了一些痛苦。」、「一場旨在證明安全的直播最終演變成兩件襲擊事件。」、「安全不是一句口號。」
在10年前的新年，就有超過1,000名女性受到襲擊，當時大批群眾聚集在科隆的教堂及主要車站，當晚德國有超過1,200名女性受到襲擊，包括在科隆有超過600人，而漢堡亦有約400人，據當時報道，多達40名男子圍堵該地區的女性，對她們進行侮辱、猥褻或性侵。據稱，有超過2,000名男子涉案，嫌疑人達120人。而為迎接2026年，德國各大城市增加警力應對過去曾發生，針對緊急救援人員的襲擊。而今年有21名警察受傷，他們或被煙火攻擊，或是被狂歡者攻擊。截至周四凌晨1時，單在柏林就有超過400人被捕。