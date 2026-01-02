德國女直播主為證移民社群安全　科隆新年活動中被多次襲擊

德國一個女子，稱要在直播中證明女性走在移民社群之中是安全，結果她在科隆的倒數活動中多次受到襲擊，她並表示會就事件報警，但有網民就「幸災樂禍」，稱「高興看到她被迫揭露真相」。

這名德國的直播主Kunshikitty在除夕的深夜走在德國科隆街頭進行直播，據報她原本稱是要證明移民社群是安全的。可是當她一路走在街上，不斷遭受到襲擊，當中包括有人向她投擲雜物，她表示：「噢，我被一些東西打到，有些東西打在我頭上」，她又稱：「我懋如果我是2米高的保鑣，他們一定不會這樣做。」然後她繼續走在街上，又再一次有人向她投擲東西，據德國《圖片報》指，可能是煙火之類的東西。